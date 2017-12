Potash Corp. of Saskatchewan Inc. obtuvo la aprobación antimonopolio de Estados Unidos para su fusión con Agrium Inc. y crear así el mayor proveedor mundial de nutrientes para cultivos después de acordar la venta de instalaciones de producción para resolver problemas de competencia.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) dijo en una declaración el miércoles que sin las ventas de activos la combinación de las dos compañías -los dos mayores productores de fertilizantes de Canadá- perjudicarían la competencia en dos mercados para químicos utilizados para producir fertilizantes.

La aprobación se produce en medio de una ola de consolidación entre las empresas que producen suministros esenciales para los agricultores, como productos químicos para protección de cultivos y semillas. Bayer AG está tratando de obtener la aprobación antimonopolio en todo el mundo para comprar el gigante de semillas Monsanto Co. luego de la venta de Syngenta AG a China National Chemical Corp. y la fusión de Dow Chemical Co. y DuPont Co. Precios de los cultivos históricamente bajos y un declive en los ingresos de los agricultores han ayudado a impulsar los mega-acuerdos a medida que se ajustan los márgenes.

La decisión de la FTC sobre el acuerdo Potash-Agrium es la aprobación regulatoria final que las empresas necesitaban, dijeron en un comunicado conjunto. Las compañías esperan completar la transacción el 1 de enero y la compañía fusionada se llamará Nutrien Inc.

"Nos complace haber recibido la aprobación regulatoria final y esperamos con interés la formación de Nutrien", dijo Jochen Tilk, presidente ejecutivo de Potash Corp., en el comunicado. "Nutrien se basará en el impresionante legado y las mejores prácticas de ambas compañías para crear valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés".

Las acciones de Potash y Agrium subieron cada una hasta 1,7 por ciento en Toronto el miércoles.