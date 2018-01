"Lo que les dije a mis clientes hoy es que esto es algo inédito. No recuerdo un Consejo del Banco Central así de dividido. Uno de los consejeros abiertamente está diciendo que el resto del Consejo no está haciendo bien su trabajo y que el ex presidente del banco –y posiblemente el próximo ministro de Hacienda–, Rodrigo Vergara, no hizo la pega", es como lo analiza un economista de la plaza con amplio conocimiento de la interna del instituto emisor y que cuenta entre sus clientes a varias de las instituciones, entidades bancarias y empresas más grandes e influyentes del mercado local.

Se refiere a la minuta de la Reunión de Política Monetaria de diciembre que se publicó ayer y que detonó una polémica de proporciones en el mercado.

La conclusión de los economistas que siguen rigurosamente las políticas, mensajes y comunicados del BC y sus consejeros es prácticamente unánime: el Consejo del Banco Central está en un punto de quiebre.

Jorge Selaive, un abierto crítico de la política del ente emisor desde hace más de un año, dijo por Twitter: "Uno de los consejeros señala explícitamente que 'consideraba que la TPM debería estar ahora en 2%'. Voto unánime por mantener en 2.5%, pero relevantes diferencias internas continúan". En otras palabras, ese consejero, que con toda seguridad es Pablo García, está diciendo sin tapujos que el resto del Consejo no sabe lo que hace.

Otro consejero, destaca Selaive en tu TL, dijo que "prefería reservar la opción de un ajuste para cuando se hubieran despejado algunos de los factores que habían estado afectando a los mercados en las últimas semanas". Ese consejero sería, nada más ni nada menos, que el propio presidente del BC, Mario Marcel, quien sutilmente le estaría prestando ropa a García y abriendo la puerta a un recorte.

Lo que está claro es que, de los cuatro partícipes de la reunión de diciembre (Sebastián Claro ya no formó parte), hay dos bandos. Hay claramente voces en el Consejo que aún propugnan un mayor impulso monetario y otras que no comparten esa visión. Y es por eso que la elección del nuevo consejero del Banco Central, que podría llegar antes del término de este mes, será clave.

Para el mercado es difícil de leer e inyecta un grado de incertidumbre a la política monetaria justo en momentos en que asume un nuevo Gobierno y el peso está bajo una enorme presión alcista que genera ya algunos pedidos de "intervención cambiaria". Ayer el peso tocó su nivel más alto desde 2015, cerrando con un alza de 1,23% frente al dólar.

Un ex consejero del BC estima que eso sería precipitado y estaría mejor un recorte de la Tasa de Política Monetaria.

El equipo del BCI, que lidera Sergio Lehman, con vasta experiencia en el BC, comunicó a sus clientes que los consejeros "se encuentran divididos entre aquellos que estiman que los riesgos delineados en el último IPoM han comenzados a materializarse, principalmente en las perspectivas de inflación y crecimiento de mediano plazo. Algunos van más allá y reconoce que la TPM debiera estar actualmente 50 pb por debajo de su nivel actual. De la misma manera, otro Consejero prefirió reservar la opción cuando se habían despejado algunos factores de incertidumbre".

La minuta de diciembre refleja la preocupación que existió al interior del organismo emisor por la situación previa a las elecciones. Cabe recordar que 48 horas antes de la segunda vuelta, el Central salió a asegurar la liquidez del mercado de dólares locales.

El informe del Santander destaca que "el Consejo observaba con cierta preocupación la depreciación del peso, la caída en la bolsa, el aumento de tasas y la intensa iliquidez del mercado de dólares". También destaca la preocupación del Banco Central "por el aumento de las tasas reales, así como por desvíos a la baja de la inflación que pudieran retrasar la convergencia a la meta".

El documento revela que el Santander no anticipa un cambio inminente en la TPM, pero admite que, "aunque es baja, la posibilidad de un recorte de la tasa sigue presente, en particular dada la reciente apreciación del tipo de cambio". Y agrega que "la reciente apreciación del peso y sus efectos sobre la inflación no permiten descartar completamente nuevos recortes en la tasa de referencia en los próximos meses".

En eso coincide con el análisis del Bci, que estima que "el mensaje de política monetaria da cuenta de la posibilidad de recorte en TPM, en función de los desarrollos locales y la próxima lectura IPC de diciembre".