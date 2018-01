Rio Tinto Group retiró su oferta por una participación en Soc. Química & Minera de Chile SA, uno de los productores de litio más grandes del mundo, en tanto busca otras formas de aprovechar el boom de los coches eléctricos, dijeron personas al tanto del tema.

Rio decidió no avanzar con una oferta por la participación de 32 por ciento de Nutrien Ltd. en SQM, con sede en Santiago, tras estudiar información en un repositorio de datos, según las personas. Otros postores estratégicos siguen interesados en la participación, dijo una de las personas, que solicitó el anonimato porque la información es privada. El interés de Nutrien en SQM vale unos US$5.000 millones según los precios actuales del mercado.

Nutrien, la empresa canadiense formada por la fusión reciente entre Potash Corp. of Saskatchewan Inc. y Agrium Inc., vende la participación para cumplir una condición impuesta por los entes reguladores de India al aprobar la fusión. El año pasado, Rio buscó asesoramiento de algunas empresas, entre ellas Credit Suisse Group AG, sobre una posible oferta por la participación, dijeron personas al tanto del tema en noviembre.

El litio es un elemento fundamental usado en las baterías de los vehículos eléctricos, y sus precios se triplicaron desde 2015. En septiembre, BHP Billiton Ltd., la minera más grande del mundo, aprobó un proyecto de US$43 millones para comenzar a producir sulfato de níquel, un producto necesario para las baterías de iones de litio. Glencore Plc planea duplicar su producción de cobalto, otro componente fundamental para las baterías, estos próximos dos años.

Representantes de Rio Tinto, Nutrien y SQM no quisieron hacer comentarios.

‘Una buena decisión’

“Una buena decisión, y una que los accionistas recibirán bien”, dijo Paul Gait, analista de Sanford C. Bernstein Ltd. en Londres. “Se mantiene la disciplina, no se desinvertirá el dinero del accionista con otra adquisición en el pico del ciclo. Con esto se fijó un límite importante. Rio está demostrando disciplina y liderazgo. Es algo bueno en todo aspecto”.

Río, con sede en Londres, está “bien posicionada para beneficiarse con el crecimiento de los vehículos eléctricos gracias a nuestra oferta de cobre y aluminio”, si bien sigue evaluando otras oportunidades, les dijo el máximo ejecutivo Jean-Sébastien Jacques a los inversores el mes pasado en un foro en Sídney. La empresa está estudiando el desarrollo de un proyecto de litio en Serbia llamado Jadar, que podría satisfacer el 10 por ciento de la demanda global y comenzar a producir a partir de 2023.

Los inversores están instando a las mineras más grandes a no repetir los errores del pasado con adquisiciones fallidas, y acuerdos de gran tamaño para incorporar litio podrían afectar la confianza en tanto es probable que esa materia prima se encuentre en el pico de su ciclo de precios, escribió el 5 de enero en un informe Sanford C. Bernstein.

Nutrien es la accionista más grande de SQM, pero el empresario chileno Julio Ponce controla la empresa mediante acciones con derecho a voto en manos de una serie de sociedades controlantes. El mes pasado, Ponce, enfrascado en una encarnizada disputa contractual con las autoridades chilenas que lo presionan para que ceda el control, acordó ciertas condiciones para recomenzar a negociar la principal licencia de minería de SQM en la salina de Atacama.