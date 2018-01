El Banco Mundial salió a quitarle el piso a su economista jefe en la controversia con Chile.

En una carta al ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, firmada por la CEO del banco, Kristalina Georgieva, la institución rechaza categóricamente que haya existido manipulación de datos del ranking de Doing Business por motivos políticos.

"Es desafortunado que el Sr. Paul Romer, en una entrevista con el Wall Street Journal, haya cuestionado el ranking de Doing Business, en particular para Chile. Esta no es la opinión de la administración del Banco Mundial. Confiamos plenamente en la integridad de la investigación del Banco en general y confiamos en la metodología y los rankings del informe Doing Business".

Eso si, en la carta el banco dice entender que la entrevista de Romer causó molestia en Chile y agrega que "haremos todo lo posible para garantizar y asegurara a nuestros numerosos clientes y socios que confían en la calidad y relevancia de nuestra investigación".

"No tenemos ninguna evidencia para apoyar la noción de que el metodología está sesgada para desalentar a Chile o que cualquiera de los cambios en la metodología fueron realizado por otros motivos que no sean técnicos y con el objetivo de mejorar la calidad de el informe".

Pero confirma que pedirán a una entidad independiente que haga una investigación y confirme objetivamente que la metodología de Doing Business se aplicó adecuadamente para determinar el ranking de Chile.

El Banco admite que el ranking de Chile se vio afectados por cambios a la metodología, en particular en el area tributaria. "Chile se ha visto especialmente afectado por los cambios en el indicador de impuestos pagados, metodología, cuyos cambios fueron finalizados por un grupo de trabajo que incluía representantes de el Grupo del Banco Mundial, el FMI y PwC en noviembre de 2015. Esta expansión de la metodología, que mide los procesos posteriores a la presentación de impuestos, proporciona más información sobre cómo mejorar la administración tributaria", explica la carta.

Y recuerda al ministro Eyzaguirre que el Banco Mundial emitió un comunicado de prensa específico de Chile (fechado

25 de octubre de 2016) "explicando que la caída en el ranking del país se debió a la metodología expansión en el pago de impuestos y que no hubo un declive absoluto en la eficiencia y la calidad de las regulaciones comerciales en Chile".

Ademas apunta a que el cambio en la metodología Doing Business fue anterior a la llegada del Romer al Banco Mundial. Y dice que el economista no ha tenido el oportunidad de familiarizarse con el riguroso proceso que entró en el informe.

Cabe recordar que el gobierno de Chile pidió al Banco Mundial que se investigara el tema y una completa explicación. El tema era discutido este martes en el comité ejecutivo de la organización.