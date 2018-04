No está fácil el escenario para las cooperativas. Y así como Financoop, otras han caído en desgracia. Una de ellas Confianza, también ligada a redes de personeros de la DC. La historia involucra a la sociedad de garantías recíprocas, una intermediaria que ha prestado plata a cerca de 40 mil Pymes.

Confianza, según consta en la señalada superintendencia, es controlada por la sociedad Red Confianza S.A. (con el 92% de los papeles). En ella figuran más de una decana de socios, entre ellos, Hugo y Marcelo Trivelli Oyarzún, Ernesto Tironi (hermano de Eugenio, el lobbista) y Leonardo Giavio, histórico militante DC y que también ocupó la gerencia del Banco del Desarrollo. El resto del directorio se compone de Mauricio Rojas Mujica, César Vallejo Díaz, Jessica Pinilla Tapia y Sergio Correa del Río.

La institución facilitaba el acceso al sistema bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas, que operan gracias a fondos garantizados por la Corporación de Fomento (Corfo), pero en octubre pasado cayo en default y en enero, antes de que Eduardo Bitran dejara la entidad estatal, la Corfo manifestó que la paciencia de le había agotado y que, millonarios montos que había garantizado a Confianza (al menos 588 mil UF (unos US$ 25 millones), sumando a garantía de deudas por otras 521 mil UF (unos US$ 21 millones) las reclamaría judicialmente.

La firma entonces pasó a un proceso de reorganización judicial, que hoy vive días clave.

En enero se aprobó su reorganización judicial lo que complicó el rol de la Corfo. Esto porque resultaba clave que Confianza fuera decretada en quiebra. Esto pues la segunda línea de financiamiento que le había entregado (mediante reaseguros, que son una especie de fondos avalados por la Corfo) por 521 mil UF, quedaban sin efecto. Era incobrable. Así la exposición del patrimonio estatal disminuía a casi la mitad.

Pero, como se aprobó la reorganización todo tomó un camino diferente. Esta semana todos los acreedores, incluida la Corfo aprobaron suspender la junta hasta el 17 de abril próximo. Esto a raíz de que la jueza pidió revisar por qué la Corfo se niega a pagar las líneas de reaseguros que había comprometido.

Con la pregunta de la jueza, los abogados de la firma, representador por el estudio de Stikchin, se reunieron con las autoridades de la Corfo, que sigue sin vicepresidente Ejecutivo, y saber si las nuevas autoridades tendrán un cambio de criterio. Este cambio dice relación con flexibilizar la vía judicial y pagar al menos los montos de reaseguros, dándole viabilidad a Confianza. El monto en cuestión alcanza los $ 2.500 millones, aunque el monto total de reaseguros de Corfo llega a $ 12 mil millones.

"Una nueva autoridad en Corfo podría considerar la situación en su conjunto y no como la anterior administración. Si Corfo no cumple con el pago de las coberturas ello golpea a la industria de las Pymes y el mensaje sería que no se le otorguen créditos por este sistema. Ningún operador financiero va otorgarle créditos a Pymes más riesgosas si la autoridad que da garantía paga cuando quiere", comenta un conocedor del proceso.

La junta se reanudará este 17 de abril, donde la Corfo deberá definir su postura frente a los acreedores y la empresa, hasta el cierre de esta edición, sin una cabeza que en la estatal tome las decisiones.