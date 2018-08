Crisis en Argentina: Macri evalúa cambio de gabinete mientras analistas financieros ven luz al final del túnel

Turbulencias, incertidumbre, y hasta temor es el clima que se mantiene en pausa en Argentina. Eso porque la crisis cambiaria trasandina se relajó este viernes cuando el peso se recuperó después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) declarara "pleno apoyo" para un gobierno asediado que busca apuntalar las finanzas públicas.

El peso argentino ganó un 2% y retrocedió desde más de 40 a los 36,85 por dólar al final de las operaciones en Buenos Aires, esto mientras los bonos del gobierno también redujeron las caídas.

A pesar del repunte, la divisa cerró la semana con una pérdida de más del 16%, luego de una espiral descendente que obligó a los políticos a buscar una solución.

El banco central elevó su tasa de interés de referencia a un 60 por ciento mundial el jueves. Un día antes, el presidente Mauricio Macri -que llegó al poder en 2015 prometiendo devolver a la Argentina a la normalidad después de más de una década de gobiernos kirchneristas- hizo un llamado sorpresa al FMI, buscando acelerar los pagos por debajo del récord de $ 50 mil millones línea de crédito acordada en junio.

Ahora el Fondo parece dispuesto a forcejear, diciendo que las conversaciones de alto nivel comenzarán el martes con el objetivo de presentar "rápidamente" un plan de préstamos revisado al directorio del FMI.

Macri se prepara

El gobierno de Mauricio Macri aprovechó la calma de las aguas para avanzar en el análisis del paquete de medidas de ajuste fiscal que anunciará el lunes próximo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Macri recibió a todo su gabinete económico y político en la residencia de Olivos, en Buenos Aires, y lo único que confirmaron en el Gobierno es que hoy no habrá anuncios ni conferencias de prensa. Sin embargo, según consigna La Nación "si bien no habrá anuncios de medidas económicas hasta el lunes próximo, no se descarta que durante el fin de semana puedan definirse algunos cambios de nombres", esto por los crecientes rumores de cambio de gabinete ante la crisis.

Respecto a las medidas fiscales que se tomarán, medios locales apuntan a que éstas tendrán relación con elevar los ingresos y a, por presión de los gobernadores y del peronismo, la posibilidad de restablecer las retenciones a las exportaciones en algunos sectores exportadores como el agro y la minería además de suspender el esquema de rebajas, tanto en retenciones como en impuestos.

Se ve luz al final del túnel: Argentina podría recibir "ayuda del cielo"

El vapuleado peso argentino podría obtener algo de ayuda del cielo este año. Así lo señala Bloomberg, en un análisis que da esperanza al país trasandino. "El final de una sequía dejará a Argentina camino a obtener una cosecha récord de trigo en diciembre y abundantes cosechas de soja y maíz a principios del próximo año, atrayendo miles de millones de dólares tan necesarios al país", precisa el medio.

Esas exportaciones, combinadas con la creciente producción de gas natural en el yacimiento de shale Vaca Muerta, reducirán el déficit de cuenta corriente que creció hasta llegar a ser uno de los más grandes entre los países de mercados emergentes el año pasado y es un factor fundamental detrás del colapso del peso. A menos que Argentina detenga la hemorragia de dólares, tiene pocas posibilidades de controlar la crisis.

"El tema clave para Argentina sigue siendo el lado externo", dijo Ilya Gofshteyn, estratega cambiario de Standard Chartered Plc en Nueva York. "Si logra deshacerse de su condición de ser uno de los países con uno de los mayores déficits de cuenta corriente de los mercados emergentes, y por lejos de Latinoamérica, entonces los inversores extranjeros estarán menos dispuestos a apostar contra la moneda".

Una fuerte sequía en el primer trimestre afectó gravemente la cosecha de soja y maíz de este año después de que Argentina exportara US$21.400 millones de cultivos el año pasado. La nación sudamericana es el mayor exportador mundial de harina de soja y aceite de soja, el tercer mayor exportador de maíz y el séptimo más grande de trigo.

Un aumento en las exportaciones sería una gran ayuda para reducir un déficit comercial que alcanzó los US$8.500 millones en 2017, llevando el déficit de cuenta corriente al 5,1 por ciento del producto interno bruto. Una demanda interna más débil a medida que el país se dirige a una recesión también debería ayudar a reducir el déficit.