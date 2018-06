La minuta del poder 21072018

Sichel: el litio le sigue penando

Han realizado esfuerzos en La Moneda para que el tema del litio no ensucie con sus esquirlas la performance del Gobierno. En la Corfo, vía comisión, el caso sigue poniendo al vicepresidente ejecutivo de la estatal, Sebastián Sichel, en el foco. La estatal redobló el blindaje, informe en derecho de por medio. Aquí el detalle del nuevo cara a cara con parlamentarios.

Falabella y la maniobra tras la movida estratégica de unir CMR y el banco

Banco Falabella apenas tiene el 1% del mercado en colocaciones, pero ahora unirá las operaciones de este con las de CMR, creando un coloso de las tarjetas. Qué hay detrás: también un tema de fondo vinculado a los cambios regulatorios de los últimos años, según varios observadores. Aquí la nota.

¿Va a querer sus 15 mil millones en pesos o en dólares?

El préstamo a Argentina por US$ 50 mil millones a tres años aprobado hoy en Washington, es el mayor que haya otorgado el FMI en su historia. La nación trasandina tendrá acceso inmediato a 15 mil millones de dólares que le servirán de respaldo presupuestario. ¿Será suficiente para aliviar sus dolores?

¡No me multe!

No se trata de no ser fiscalizado o multado, pero "todo nuestro sistema jurídico está sufriendo una desproporción y arbitrariedad importante y, así, el sistema completo de multas debiera revisarse", para evitar que una de ellas pueda ser "destructiva por no considerar sus fines de proporcionalidad y finalidad", asegura nuestra columna del día.

Chicoteando a las AFP

Después que se mantuviera suspendida por más de un mes, a solicitud de la Superintendencia de Pensiones, el Consejo para la Transparencia pidió a la Corte de Apelaciones que retome el trámite y se vea la causa donde el regulador se ha negado a entregar las notas explicativas de las operaciones diarias de las AFP con los fondos que manejan. Sin Editar detalla.