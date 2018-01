El presidente de la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Enrique Osses, aseguró que "es evidente que los que estamos a cargo sentimos la responsabilidad" por el escándalo que se generó tras el error garrafal cometido por el árbitro Eduardo Gamboa en una tanda de penaltis entre Vallenar y Melipilla, que luchaban por subir a Segunda División.

"Es evidente que los que estamos a cargo de la Comisión de árbitros sentimos la responsabilidad, pero evidentemente los árbitros fueron capacitados, no solamente por nosotros, también por FIFA y Conmebol. Yo asumo la responsabilidad de no advertirle el día anterior a anterior a la definición de qué pasaba en esa situación en específico. Esa puede ser mi responsabilidad, pero en ningún caso tiene que ver con una renuncia o con poner mi cargo a disposición. Creo que no corresponde renunciar, no está de acuerdo a lo que pasó", sostuvo a La Tercera.

"Los árbitros con la investidura de Eduardo Gamboa y de la investidura FIFA tienen la responsabilidad de conocer el reglamento y él lo ha asumido como un error personal, un error de su equipo de trabajo", agregó Osses.

"Un árbitro de su nivel, con su currículum fue a ese partido para dar garantías y creo que respondió en los 90 minutos. La sanción parte desde el minuto en que está siendo criticado públicamente. Tendrá una sanción justa, equilibrada de acuerdo al error. Aquí no hubo robo, no hubo dolo, aquí hubo un error de apreciación de la regla 2016 versus 2017 y por ese error tendrá que pagar", remató el ex árbitro.