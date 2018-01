"No puedo declarar lo que no tengo", sostuvo el entrenador colombiano Reinaldo Rueda respecto de la información de prensa que aseguraba que había llegado a un acuerdo con la ANFP para dirigir a la selección chilena.

En entrevista con Fox Sports Brasil, anunció incluso que sostendrá este lunes una reunión importante con la dirigencia de Flamengo.

Respecto de los rumores, Rueda declaró que "es una pena que haya tanta precipitación y tanta irresponsabilidad en las informaciones".

"Voy a reunirme con los directivos de Flamengo. No puedo declarar lo que no tengo, estaba en vacaciones y creo que no hay nada que declarar hasta el momento", agregó.

Consultado por si hubo conversaciones con la ANFP, el DT precisó: "Negociaciones, no -hubo-. Hubo un diálogo, un ofrecimiento, mas todavía no hay nada firmado".