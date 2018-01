Viendo la presentación de Alexis Sánchez, si, esa donde toca el piano, y dando palmadas al ritmo del himno de los "diablos rojos", se ve emocionada. Una pequeña niña observa detenidamente el video.

Al finalizar el emocionante anuncio publicado ayer por la nueva casa futbolística del tocopillano. La niña, con sus pequeñas manos, lo vuelve a reproducir. "Ella ha estado viendo el video de Alexis Sánchez una y otra vez, todo el día", escribe quien publica el conmovedor registro; que ya suma más de 1600 retuits y más de 300 likes.

Sin duda, un tierno viral.

She’s been watching the @ManUtd announcement video of @Alexis_Sanchez over and over all day #ggmu pic.twitter.com/nMv8sSOUiH

— Mairead (@maireadmufc) January 23, 2018