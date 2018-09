Diputada Natalia Castillo cita a Los Prisioneros en debate por Ley de Identidad de Género

Al momento de iniciar el debate sobre el informe de la comisión mixta que revisó el proyecto que da protección al derecho de la identidad de género los diferentes parlamentarios expusieron sus posturas y opiniones en el hemiciclo en donde se destacó la intervención de la diputada del Frente Amplio, Natalia Castillo (RD).

Además de detallar cifras sobre la cantidad de suicidios que protagonizan niños y niñas transgénero, la parlamentario emplazó al diputado Jorge Rathgeb (RN), quien unos minutos antes había advertido que el proyecto abre la puerta a la aprobación del matrimonio entre parejas de igual sexo. Es pura ignorancia y usted le está mintiendo a esta Cámara, le respondió Castillo. Para finalmente citar a la banda nacional con la siguiente frase: “puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón” y aunque en el video no se registró ese momento, desde el lugar testigos señalaron que los aplausos y ovaciones no se demoraron en aparecer.