Escándalo por máster trucho hizo caer a la ministra de Sanidad de España

La ministra española de Sanidad, Carmen Montón, renunció al cargo que ocupaba desde junio, apenas un día después de que salieran a la luz una serie de irregularidades en un máster que obtuvo hace siete años.

La médica y política socialista de 42 años quedó en el centro de un escándalo cuando eldiario.es denunció irregularidades en la obtención del título de Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, que la ministra cursó entre 2010 y 2011, en la Universidad Rey Juan Carlos.

"No he cometido ninguna irregularidad, lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila", aseguró la dimitida ministra en una breve comparecencia en el Ministerio de Sanidad donde comunicó su salida.

En su intervención, Montón insistió en su honestidad y aseguró que presentó su dimisión para que su situación no influya en el Gobierno de Pedro Sánchez. "Estoy orgullosa y agradecida por que el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno", señaló. "Ayer fue un día complicado porque he perdido a una amiga como ministra", dijo a su vez el Jefe de Gobierno español.

“Iba al curso en taxi”

De acuerdo a lo revelado por eldiario.es, el máster de Montón estuvo plagado de irregularidades: aprobó la mitad de las asignaturas sin asistir a clases y sin tratar con los profesores; fue aprobada en la materia de “Feminismo y construcción de la identidad de género”, porque fue convalidada con su licenciatura de Medicina que no tiene ninguna asignatura equivalente; pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, empezó el curso cuatro meses tarde y la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente; además, sus calificaciones fueron alteradas.

Además, entrevistada por los periodistas de ese medio no supo explicar en qué campus se impartía el máster, porque –según dijo- “iba al curso en taxi”.

Finalmente se supo que había plagiado gran parte de su trabajo de fin de máster. Según informó La Sexta, su texto contiene párrafos sacados de tesis doctorales a las que Montón no cita e incluso de Wikipedia.

Segunda renuncia

La dimisión de Montón es la segunda baja en el Gobierno de Pedro Sánchez, después de que Màxim Huerta permaneciera sólo siete días al frente del Ministerio de Cultura y Deporte. Huerta dimitió el 13 de junio tras conocerse que fue sancionado a abonar 366.000 euros a Hacienda por 218.000 euros que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008, cuando trabajaba como presentador de televisión.

Sánchez cumplió el pasado domingo cien días en el cargo y sus ministros los cumplirán el próximo viernes, 14 de septiembre. En este tiempo, además de las dimisiones de Huerta y Montón, también presentó su renuncia la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, tras asumir la responsabilidad de haber firmado el expediente que dio el visto bueno al sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales.