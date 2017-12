Hace unos nueve años atrás nacía el Bitcoin. Su aparición generó incredulidad, hecho que se mantiene hasta el día hoy, inclusive con mayor fuerza. Todos los agentes participantes de la economía aún no saben qué hacer frente a este elemento financiero. Algunos están desconcertados, otros quieren asumirlo como un hecho consumado.

Pierre Moscovici, actual comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas de la UE, unos días atrás declaraba: “Actualmente, no consideramos al bitcoin como una moneda alternativa”, así mismo, el vicepresidente de la comisión europea Valdis Dombrovskis, en relación al Bitcoin, señalaba que no es un tipo de moneda real: “Bitcoin y distintas monedas artificiales tienen algunos riesgos serios para los inversionistas y los consumidores”.

China ha actuado de diferente manera, pues su banco central tiene control total sobre las criptomonedas desde el 2014. El Banco Popular de China cree que "las condiciones están maduras" para que adopte la tecnología. Así mismo, han tomado medidas para controlar a los emisores digitales privados, prohibiendo el intercambio de bitcoins y otras monedas.

Hoy en Chile, tenemos “La Chaucha”, criptomoneda local que reemplazó al Chilcoin, nacido en el 2014 y que dejó de funcionar el 2016. Ha rentado un 70 mil por ciento, de agosto a la fecha. La pregunta que cabe es: ¿Qué instrumento financiero podrá competir con tan potente retorno? A propósito, Chile ya cuenta con el primer cajero de criptomonedas ubicado en la comuna de Providencia.

Para los demás países, existe una serie de preocupaciones relacionadas con este tipo de dinero que no es una moneda fiduciaria, en donde, cuyo costo la sostiene el gobierno que las emite. Se dice, que no hay seguridad sobre este activo, que no está regulado, que no hay mucha certeza en la velocidad de recuperación, que es demasiado volátil, es más, le llaman el nuevo “tulipán” de los negocios recordando la “Crisis de los Tulipanes” del siglo XVII, que multiplicaron su valor por 100 en tan solo cuatro años, para luego caer ruidosamente generando una delicada crisis económica. Hay que leer más acerca de este caso que es emblemático por el exitismo que generó en su momento.

Por de pronto, en la UE, no tienen ningún plan para regular este mercado.

El paso del tiempo dirá si, las criptomonedas, llegaron para quedarse.