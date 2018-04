Señor Director:

Según los dichos de Pauline Kantor, actual Ministra del Deporte, \"el rodeo siempre ha sido un deporte de nuestra tradición nacional y por lo tanto hay que apoyarlo, es parte de nuestra cultura\"

¿Por qué ella decide ignorar de manera deliberada que según las encuestas Adimark y CADEM del año 2016, el 87% de los chilenos rechazamos tajantemente esta actividad? Más aún, muchos cuestionamos que el rodeo siquiera pueda ser llamado deporte, ya que incluye prácticas que, sin duda alguna, constituyen actos de maltrato animal.

A mayor abundamiento, argumentar favoreciendo una actividad, cualquiera que esta sea, aludiendo a que hay que apoyarla porque es una tradición, no es sino una falacia tremenda, ya que esto no la reviste de características positivas per se.

Lamentamos profundamente que la actual Ministra decida ignorar el sentir de muchísimos chilenos que, hace muchos años y con justificadas razones, ponemos en duda a este mal llamado \"deporte nacional\".

José Binfa, Constanza Gumucio, Rodrigo Mallea, Marysabel Pavez, Karin Rosenberg, Fernanda Skewes, Mariana von Mühlenbrock, Catalina Zaror.

Fundación Derecho y Defensa Animal,

Abogados y estudiantes

Facultad de Derecho,

Universidad de Chile