Desde hace dos semanas estamos presenciando importantes avances operativos y de acuerdo nacional en términos de la infancia más vulnerada de nuestro país.

El Presidente Piñera presentó formalmente hace una semana a la nueva Directora de SENAME Susana Tonda y ha señalado que existen al menos seis desafíos a los cuales responder con medidas y planes de trabajo que se consideran urgentes.

Celebramos la decisión y el protagonismo asumido en especial siendo el primer Presidente que visita en 28 años de democracia las oficinas del SENAME. No hay mejor señal que mostrar la disposición a "ir donde se necesita".

Una semana después se conforma la denominada Comisión de Infancia que en 60 días debiera presentar propuestas de cambios sustantivos a las Políticas Públicas del país.

Sin embargo, quisiéramos revisar las medidas anunciadas y su alcance a todos los niños y niñas del país.

De las medidas anunciadas a la fecha destacamos:

a.- Auditoría para conocer el estado de salud mental y físico y la calidad de vida en que viven hoy en día los niños en las “residencias” del Sename,

b.- Diagnóstico de la infraestructura de los Centros Residenciales.

c.- Aumento de un 25% de la subvención del Estado a las “residencias” ejecutadas por organismos colaboradores.

d.- Propuesta de Modificación de Ley de Adopción.

e.- Privilegio por programas con foco de vida en familia.

f.- Implementación de Sistema de seguimiento permanente de cada uno de los niños (Sistema de Alerta Temprana)

Las cuatro primeras son claramente urgentes y deben mostrarnos como una nueva conducción permite ir descifrando tanto los problemas como las potencialidades que - aun en todo este escenario de crisis- permiten avanzar hacia el nuevo Servicio de Protección Especializado de la Niñez.

Consideramos que son los últimos dos puntos los que nos acercan al 100% de la población infantil del país. En primer término, el foco en la vida familiar, así como un sistema de lo que entendemos como de cumplimiento (incumplimiento o alerta) de derechos de los niños, elementos básicos de un sistema de protección con foco en la comunidad y que avalarían la necesidad de una Política Nacional de Protección de Derechos con sustento en la "protección administrativa" los que apuntan en un sentido que va más allá de la urgente solución de los problemas del SENAME.

a) Sobre salud mental: No será fácil hacer el diagnóstico de salud mental si de antemano el Ministerio de Salud no dispone también de un dispositivo de diagnóstico compartido, validación de la información y respuesta ante los casos más graves. Esta línea base será clave para las propuestas posteriores que debieran apuntar necesariamente hacia programas preventivos de los problemas de salud mental infantil, no sólo para la población más vulnerada sino también para todos los niños de Chile. El Ministerio de Salud debería conducir una discusión amplia y con un futuro próximo de solución sobre la Política Nacional de Salud Mental Infantil en el país, en donde creemos debiera existir un fuerte foco preventivo.

b) Sobre infraestructura: tanto los temas de infraestructura como subvención cuentan ya con avances de estudios previos y generación de estándares de mejora. En este punto, consideramos relevante que los nuevos diseños de centros consideren condiciones de vida que sean flexibles y que potencien entornos protectores lúdicos y con fuerte apertura hacia una oferta comunitaria y social que posibilite que los niños y niñas tengan estadías cortas y sin perder sus derechos a la educación y a vínculo con familias y adultos significativos.

La pregunta es si ese es el modelo de futuro que queremos para la infancia vulnerada. ¿Son las residencias la mejor respuesta que podemos dar para estos niños y niñas?:

c) El aumento de subvención debe ser consistente con una supervisión y asesoría que mejore la inversión y ponga foco en garantizar la mejor intervención profesional y condiciones de calidad de vida dignas.

d) La ley de adopción es un tema clave para el cual también se ha venido avanzando en el país. Pese a que Chile es ejemplo en Latinoamérica y referente mundial en el tema, los casos de corrupción pasados, así como la lentitud y falta de integración en los procesos, provocan decepción, daños a los niños (as) susceptibles de ser adoptados y desconfianza de la sociedad.

Hasta este punto, casi el 100% de las medidas tiene que ver sólo con SENAME y con la infancia más vulnerada de nuestro país, pero entonces. ¿Dónde están los desafíos de una política NACIONAL para la Infancia?.

Esperamos que la Comisión de Infancia apunte en ese sentido.

El Presidente Piñera ha señalado que "este es un conjunto de medidas que adoptaremos con mucha decisión y rápidez porque los niños en Chile ya han sufrido demasiado", comentó.

Consideramos clave e imprescindible las soluciones a la institución de SENAME que atiende a los niños más vulnerados. Las apoyamos y consideramos urgentes. Pero también creemos que no se debe perder de vista Políticas Públicas con un foco principal en la prevención y promoción de los derechos que apunten al 99% de los niños del país que también son posibles víctimas de vulneraciones.

Queremos fervientemente, creer que lograremos en el mediano y largo plazo recordar este Gobierno como el “Gobierno de la Infancia”.