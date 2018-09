Fiscal Nacional responde ante columna: "La maniobra de Abbott para librarse de su responsabilidad en el caso Espex"

Señor Director:

En virtud de lo establecido en la Constitución Política de Chile (artículo 19 número 12, inciso 3) y en la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (artículos 16 a 21), solicito que se publique esta rectificación a la columna publicada por su medio el día 6 de septiembre, bajo el título “La maniobra de Abbott para librarse de su responsabilidad en el caso Espex”, firmada por Santiago Escobar, miembro del equipo de El Mostrador.

Es lamentable y profundamente preocupante que medios de comunicación que se precian de ejercer una buena calidad editorial usen sus espacios para difundir conceptos tan alejados de la realidad y que, al parecer, se publican más por pasión que por cabal conocimiento de los hechos y del funcionamiento interno de los organismos públicos, en este caso de la Fiscalía Nacional.

1.- La denuncia anónima que cita el editorialista hace referencia a un directivo de la Fiscalía Nacional que nunca estuvo bajo mi dependencia durante mi desempeño como Director Ejecutivo Nacional de la institución. Dicho directivo se desempeñó antes de haber sido designado el infrascrito Director Ejecutivo Nacional y fue desvinculado de su cargo por el Fiscal Nacional de la época, don Sabas Chahuán, también antes de que yo asumiera la Dirección Ejecutiva Nacional.

2.- El referido proyecto nunca consideró la “migración de bases de datos”, sino sólo el cambio de equipos, esto es cambio de computadores obsoletos por nuevos. Es igualmente inexacto que se haya puesto en riesgo la continuidad operativa de la institución. Nunca hubo un “colapso operacional”, por lo que el editorialista de El Mostrador o muestra un profundo desconocimiento de los hechos o está intentando confundir a la opinión pública sobre la base de situaciones que no ocurrieron.

3.- La única dificultad técnica que se enfrentó durante la implementación del proyecto correspondió a que una funcionalidad del Sistema Institucional SAF (específicamente la opción de Generación de Documentos) presentaba tiempos de respuesta excesivos, tras la habilitación realizada en los nuevos computadores. De hecho, los computadores que no utilizaban SAF no tuvieron dificultades de operación. Además, si la opción de Generación de Documentos no era requerida, el computador y el SAF funcionaban correctamente.

4.- La solución para obtener una nueva configuración que permitiera el correcto funcionamiento de todas las facilidades SAF demoró 2 días en estar disponible, mismo sistema que se mantiene en operación sin inconvenientes hasta el día de hoy.

5.- Aun así y teniendo incluso identificada la solución para el mencionado problema de operación, debió detenerse el reemplazo de las estaciones de trabajo debido al inicio de la investigación penal derivada de una denuncia anónima presentada en contra de la empresa adjudicataria. Por tanto, la suspensión a la que alude el artículo no tuvo relación con ningún fundamento técnico relacionado con problemas de operación ni de riesgo de la continuidad.

6.- Lo más grave de esta columna está referido a la imputación falsa de que hubo un cambio de fiscal para ocultar o impedir el avance de la investigación. Ante la denuncia anónima recibida, el Fiscal Regional Enrique Labarca abrió una investigación, la que posteriormente y de acuerdo a la facultad que el artículo 19° de la LOCMP entrega al Fiscal Nacional, quien en ese momento era Sabas Chahuán, le fue asignada al Fiscal Regional Marcos Emilfork.

Jorge Abbott Charme

Fiscal Nacional