El ex candidato presidencial, José Antonio Kast, admitió que le encantaría ser nuevamente aspirante a La Moneda tras el Gobierno de Sebastián Piñera.

En una entrevista con La Tercera, el diputado dijo que "claramente, si uno fue candidato, es porque me encantaría ser Presidente de la República, no lo puedo negar".

Kast precisó que "hay que mantenerse vigente, pero también hay que permitir que surjan nuevos liderazgos que defiendan las ideas de la libertad. No vale la pena ir protegiendo uno, porque toda la izquierda se va a ir en contra de éste. Si Dios me da vida y salud, me encantaría".

El legislador también se refirió a una eventual primaria presidencial de derecha con Felipe Kast, su sobrino y senador electo por la Araucanía, lo que tildó como "un problema para Karol Cariola, que no le gustan los rubios".

"Entre nosotros no tenemos ningún problema. Los dos defendemos la libertad, y podemos plantear nuestras ideas. Tenemos muy buena relación, y lo que sí puedo decir, es que sacamos más votos que Evópoli completo", puntualizó.