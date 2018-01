Después de que el Cuarto Juzgado de Garantía determinara sobreseer definitivamente a Sebastián Piñera en el Caso Exalmar, su abogado, Juan Domingo Acosta, determinó presentar un escrito exigiendo el embargo de la dieta parlamentaria del diputado comunista Hugo Gutierrez para resolver el pago de las costas del proceso judicial iniciado por él en contra del ex mandatario.

El tribunal cifró en 2 millones y medio la cifra que debía pagar Gutiérrez por este caso, según detalló T13.

El 22 de diciembre del 2017, Acosta envió un escrito al tribunal planteando que al haberse vencido los plazos para que los representantes de Gutiérrez presentaran algún tipo de oposición, solicita que se decrete el “embargo de bienes suficientes de la parte vencida de acuerdo con las reglas del procedimiento de apremio, sin necesidad de requerimiento, debiendo notificarse por cédula el embargo mismo y la resolución que lo ordena”.

Sin embargo, el 26 de diciembre, el tribunal estimó que la dieta parlamentaria sería inembargable, de acuerdo al artículo 445 del código de procedimiento civil, condición que comparte con las gratificaciones, pensiones de gracia, jubilación, retiro o montepío pagados por el Estado y las Municipalidades. Pese a ello, sí emplaza al representante de Piñera a que se señalen bienes para hacer efectivo el embargo.

Es por esto que el abogado nuevamente envió una respuesta el 29 de diciembre del 2017, buscando reponer su solicitud. Además, argumentó que la dieta parlamentaria no cabría en la categoría de sueldo, ya que “los diputados y senadores son autoridades del Estado y no se encuentran sometidos en el desempeño de sus funciones a un vínculo de subordinación o dependencia respecto de un empleador o de un superior jerárquico, de manera que la dieta que reciben no constituye sueldo ni gratificación”.

Es por esto que el abogado de Piñera señaló como bienes susceptibles de embargo dos automóviles de propiedad del diputado comunista, en caso de que la resolución sobre la dieta del diputado comunista no sea acogida.

Cabe recordar que Hugo Gutiérrez cuando fue consultado por T13 Semanal sobre el pago de las costas del proceso judicial iniciado en contra del ex mandatario, respondió que “no he pagado nada. Hoy diría que prefiero ir preso antes que pagarle esos dos millones a Piñera”.