Dando el inicio al 2018, el Presidente del Partido Radical Ernesto Velasco, participó en el primer Comité Político del año en La Moneda, donde se dieron algunas luces sobre los últimos meses de gestión del actual Gobierno y el perfil de la oposición en el próximo período.

Al respecto Velasco destacó que la prioridad es “cerrar bien el Gobierno de la Presidenta Bachelet, que la Nueva Mayoría tenga por lo menos el rito de cerrar una etapa y a partir del 11 de marzo vamos a ser oposición y creo que el carácter de esa oposición se va a ir construyendo con el paso del tiempo”.

En esa línea el timonel indicó el concepto de ser una “oposición inteligente y diversa”. En sus palabras “más de preocuparnos de las estructuras tenemos que poner el acento en la constitución de la mesa de la Cámara y las Comisiones, tener unidad en toda la oposición y reconocernos como diversos desde la DC al Frente Amplio”.

“Habrá momentos donde todos podremos expresar nuestra propia diversidad y hay otros donde tiene que haber unidad. Tratar de forzar o rigidizar una oposición no va en el camino que requerimos que es la unidad y la inteligencia”, enfatizó. Eso sí aclaró que en la oposición “nadie sobra”.

Respecto del período legislativo final del actual Gobierno, el líder radical estableció que “en este período le hemos dicho al Gobierno que se saque adelante la reforma a la Educación Superior y se avance en cambiar la ley de Pesca, la reforma Previsional e iniciar la discusión constitucional. Este proceso continúa y hasta el 11 de marzo este Gobierno tiene que terminar con las tareas que son parte de su agenda y creemos que el sello de este mandato es el tema educacional y así lo hemos planteado”.

Finalmente Velasco abogó por plantear un espacio de autocríticas entre todos los actores que serán oposición en el próximo período. “La Nueva Mayoría tiene que hacerse cargo de la falta de unidad, de no cuidar nuestros liderazgos, no realizar primarias, no tener lista común parlamentaria. Esta historia se escribió de bastante antes. El Gobierno tuvo que gestionar mejor las reformas y la candidatura leyó mal los temas de futuro. La gente vota futuro y no por el pasado. A esta altura es inconducente esto porque las razones de la derrota siempre son múltiples y creo que tenemos que prepararnos para ser una buena oposición, de gobernabilidad y confianza. La centro izquierda tiene que recuperar eso que fue su ethos cultural: gobiernos de mayoría”, concluyó.