El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, anunció su intención de no poner en tabla la votación del proyecto de identidad de género el próximo 16 de enero, día en que coincide con el primer día de la visita del papa Francisco en Chile.

"No me voy a prestar para poner un tema a la polémica por la visita del papa. Respeto mucho su visita, tengo cosas que plantearle al papa como lo que estamos viviendo en Osorno con el Obispo Barros y tengo un compromiso de entregarle un documento de protesta de los laicos de Osorno y, por lo tanto, no me voy a prestar para generar una polémica con un tema que es de alta sensibilidad para la iglesia", argumentó el parlamentario a Radio Bío Bío.

Idea que fue cuestionada por la diputada PC Karol Cariola, quien pidió que este tema se discuta en la reunión de los comités parlamentarios.

"En la cuyuntura del papa hemos tomado todas las determinaciones, facilitado todos los mecanismos, pero me parece que no corresponde que quienes queramos votar y definir en relación a la posibilidad de las personas de definir su identidad de genero (no podamos hacerlo). Me parece que no tiene ninguna contradicción en que eso ocurra el mismo día. En esta oportunidad no estoy de acuerdo con la mirada del presidente de la Cámara y espero que esto se discuta", declaró la legisladora.

La votación en sala del proyecto de identidad de género fue fijada para el 16 de enero próximo, ya que el gobierno decidió poner suma urgencia al despacho de la iniciativa.