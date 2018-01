“En sus 15 años de existencia, el índice de Doing Business ha sido una herramienta invaluable para los países que buscan mejorar su clima de negocios, dando seguimiento a miles de reformas. Desde que desarrollamos este informe crucial, Doing Business ha sido sometido a una serie de revisiones, tanto internas como externas, y siempre buscamos nuevas formas de refinar y fortalecer su metodología", comienza el comunicado del Banco Mundial.

"Es importante señalar que tratamos a todos los países por igual en nuestra investigación y los indicadores y la metodología de Doing Business están diseñados sin tener a ningún país específico en mente, sino para que el clima de negocios en general pueda mejorar. Cualquier cambio en la metodología de Doing Business se realiza a través de un riguroso proceso de consulta, donde nuestra Junta Directiva, los países en lo individual, profesionales, académicos y el personal de todo el Grupo Banco Mundial pueden aportar comentarios. Los indicadores se basan en datos duros, como las tasas impositivas reales y la legislación aprobada, y están sujetos a validación interna y externa. Los datos objetivos no están sujetos a influencias políticas", agrega.

"En vista de las preocupaciones expresadas por nuestro Economista Jefe Paul Romer en los medios y nuestro compromiso con la integridad y la transparencia, llevaremos a cabo una revisión externa de los indicadores correspondientes a Chile en el informe Doing Business ", finaliza.