En el contexto de las declaraciones de Paul Romer, economista jefe del Banco Mundial revelara que se manipularon cifras en el ranking de facilidad para hacer negocios, por eventuales motivaciones políticas, parte de las sospechas apuntaron a Felipe Larraín, ex Ministro de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera e integrante del Consejo Asesor de la institución internacional.

Por eso Larraín salió hoy a aclarar su rol en este grupo de economistas y hombres de negocios. A través de un comunicado, el ex ministro y director de Clapes-UC afirmó que "en Julio de 2014 recibí una carta del entonces economista jefe del Banco Mundial, Kaushik Basu, invitándome a participar en el Consejo Asesor Doing Business junto a mundialmente prestigiados académicos y hombres de negocios”, y aclaró que “la convocatoria al Consejo ocurrió después que el Panel Independiente presidido por Trevor Manuel [ex Ministro de Hacienda de Sudáfrica] y convocado por el Pdte. del BM, Jim Yong Kim, entregara sus recomendaciones de cambios metodológicos al Indice Doing Business y que estos fueran adoptados por el BM en 2013”.

Larraín fue enfático en afirmar que “decidí aceptar y participé en 2 reuniones de dicho Consejo (Octubre 2014 y Octubre 2015). En ellas solo se abordaron temas conceptuales y metodológicos generales, no se analizó a Chile ni a países específicos. Mi trabajo fue sin remuneración alguna (ad-honorem). Desde octubre 2015 (hace 2 años y 3 meses) nunca más fui contactado ni convocado a este Consejo Asesor, por lo que supuse había dejado de existir. Me enteré ahora, con sorpresa, que aún está en la página web del BM”.

El economista además dijo que el grupo en el que participó no tiene capacidad resolutiva. “En cualquier caso, este Consejo Asesor actúa en forma colegiada y no tiene ninguna capacidad resolutiva, sólo consultiva. Las decisiones respecto del Informe DB están en el Board del BM (sus Directores y Gobernadores) y en la Administración del BM”,concluyó.