Este jueves Hermes Soto asumió oficialmente como general director de Carabineros, ceremonia a la cual no fue invitado su antecesor Bruno Villalobos, quien tenía preparado un discurso de despedida.

Así lo detalló Villalobos a La Tercera PM, luego de un accidente automovilístico en la Ruta 5 Sur, y aprovechó la oportunidad para decir que lamentó no asistir a la ceremonia.

"Como lo señalé, yo no fui invitado a la ceremonia. En algún minuto tuve la intención de poder concurrir, pero las cosas no fueron así, las cosas son como son. Me habría encantado poder despedirme de todos los carabineros que fueron tremendamente leales y tremendamente comprometidos con el servicio, pero es lo que es", expresó Villalobos.

El renunciado director dijo que grabará un video para compartir las palabras que tenía preparadas y posteriormente lo compartirá con los medios de comunicación.

En su paso como general director, Villalobos se vio sacudido por el montaje de pruebas en la Operación Huracán, motivo por el cual decidió renunciar a su cargo.