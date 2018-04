El gobierno de Sebastián Piñera convocó a una mesa de diálogo con la oposición para lograr acuerdos mínimos respecto al tema de la infancia. La idea es que en este espacio se logre discutir algunos tópicos que son más conflictivos, esto en la senda de la política de los acuerdos 2.0 que ha definido el presidente para su segundo mandato.

Del Frente Amplio convocó a los diputados Gabriel Boric, de Movimiento Autonomista y Natalia Castillo, militante de Revolución Democrática. Una invitación que tensionó la interna del conglomerado, ya que "arbitrariamente", el gobierno habría dejado afuera a la diputada Pamela Jiles, militante del partido Humanista y presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Además, Jiles, es una de las parlamentarias más controversiales de la bancada frenteamplista, quien habría sido marginada del espacio "por ser más conflictiva", asegura una fuente de La Moneda.

A pesar de la molestia entre algunos grupos del Frente Amplio, los diputados Castillo y Boric asistieron al encuentro convocado por La Moneda, lo que trajo consigo la molestia de parte de la bancada, quienes aseguran que "esto no aporta a la idea de mostrar un Frente Amplio unido", y recalcaron que hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS) se restó del espacio, "sin ningún cargo de conciencia".

El tema fue tocado en la última reunión de Mesa Nacional del Frente Amplio, allí fue donde "no se logró acuerdo", asegura una fuente que pertenece a la instancia. Entre los que apoyaban la idea de asistir, primaba el argumento de que el marginarse del espacio los podía dejar abajo de la discusión respecto a infancia. Pero, agregan, uno de los principales opositores fue el Partido Humanista, quienes en síntesis, habrían solicitado no asistir a ninguna instancia de diálogo con el Gobierno.

Entre los consensos de dicha reunión, se estableció que se debía criticar el hecho de que los "diputados estuvieran elegidos a dedo", y que no se incluyó a organizaciones sociales. Además se consensuó que todos los acuerdos nacionales -convocados por el gobierno- debe ser con mayoría políticas y sociales, y se recalcó que la mesa de diálogo no es "por ningún motivo" "una instancia resolutiva".

Las posturas dentro del FA

Son diversas las posturas que existen dentro del Frente Amplio respecto a la reunión que se realizó este lunes en La Moneda. Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista se mostraron a favor del diálogo con el Gobierno

"Comprendemos la urgencia que tiene la agenda de infancia en el país y es por eso que desde el Movimiento Autonomista hemos decidido participar de la primera reunión de la mesa de infancia. Este es un espacio de diálogo que valoramos, pero no perdemos de vista que los acuerdos se toman de cara a la sociedad. No estamos dispuestos a validar ninguna forma de “cocina”. Exigiremos transparencia total de las conversaciones, así como la incorporación efectiva de la ciudadanía y las organizaciones sociales que vienen trabajando en este tema", señaló la Secretaria General del Movimiento Autonomista, Constanza Schönhaut.

La otra cara de la moneda muestra un postura muy distinta. Izquierda Autónoma, Poder Ciudadano y el Partido Humanista se rehusaron a asistir a la llamada "Comisión de Infancia".

"Lamentamos que el FA no haya logrado una postura unitaria. Eso siempre es condición necesaria para poder presionar porque dialoguemos en términos más amplios de los que pone el gobierno", dijo la integrante de la dirección nacional de Izquierda Autónoma, Valentina Saavedra.

Desde Poder Ciudadano criticaron la forma en la que el gobierno busca conseguir los apoyos para el paquete legislativo que presentará en estos días

"Lo que la derecha no entiende es que el Frente Amplio no es la Nueva Mayoría, las y los diputados, responden a un colectivo que es el Frente Amplio, responden a una mesa política y no a sus particularidades individuales", expresó Karina Oliva, presidenta del partido.

Por su parte el presidente de Partido Humanista, Octavio González, criticó la decisión de los parlamentarios Castillo y Boric de asistir a la reunión.

"Hay 2 parlamentarios que tendrán que explicar sus motivaciones a la ciudadanía y al interior del conglomerado por el cual aceptaron de facto asistir a la cocina de Piñera".

Piñera a todo consenso

Uno de los asistentes a este encuentro fue el senador Ricardo Lagos Weber, quien al inicio y al término de la reunión, le pidió a Piñera que recogiera el legado de Bachelet en temas de infancia.

Lagos Weber hizo énfasis en los avances logrados por la ex presidenta, y recalcó la creación de la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de Infancia y la Ley de Adopción.

"Le señalé que era muy importante (...) que se hiciera un referencia explícita que aquí no comenzábamos de cero en materia de protección de la infancia en Chile. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hizo un tremendo trabajo con una Defensoría de la Niñez, una Subsecretaría de la Infancia, con una Ley de Adopción", expresó Lagos.

En la misma línea, el senador PPD dijo que hay muchos temas que están avanzados y que Piñera expresó "de manera explícita que aquí no se comenzaba de cero y que era un punto de apoyo muy importante".