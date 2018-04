Un grupo de diputados de la oposición, impulsados por la diputada radical Marcela Hernando,anunciaron ayer que interpelarán al ministro de Salud, Emilio Santelices, por el cambio de protocolo en la Ley de Aborto en tres casuales, específicamente en lo referido a la objeción de conciencia institucional.

Hoy, tras reunirse con la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, Santelices se refirió al hecho asegurando que se trata de una "oportunidad" para explicar sus políticas.

"Ayer nos enteramos de esta interpelación, esa es una prerrogativa que tiene el Parlamento y por parte nuestra y en el mía personal, yo lo considero una extraordinaria oportunidad de poder, a través del Parlamento, comunicar todo lo que estamos haciendo y todas las materias que ellos les interesen poder informar de mejor manera a la población", dijo.

Agregó que "lo del protocolo es un tema que en primer lugar y yo lo he sostenido reiteradamente estamos cuidando a las mujeres en su derecho, cuando tienen la necesidad de hacer uso de la ley. En segundo lugar, nosotros hemos hecho esta modificación para no solamente mantener el derecho de estas mujeres, sino que ampliar el derecho a otras mujeres que también tienen requerimiento de atención por otras razones de urgencias".

Y más adelante, el secretario de Estado se refirió a la información publicada hoy por El Mostrador, según la cual él no informó al Presidente Sebastián Piñera que firmaría el decreto que cambiaba cambio en el protocolo. "Uno cuando trabaja en un equipo de gobierno y ustedes comprenderán, la agenda que tiene el Presidente, no todos los temas los conversa directamente con él, pero sí los conversa con miembros del equipo y con eso uno cumple con el deber de tener las adecuadas coordinaciones", dijo.

"Para cerrar el trascendido, fue un tema que se conversó con las personas que era pertinente hacerlo y se llegó a la determinación que se tuvo", enfatizó.

En el punto de prensa, el titular del Minsal reiteró que "de lo que me puedo hacer cargo es que yo trabajo en equipo, el Presidente siempre ha puesto el énfasis del trabajo en equipo, yo al interior de ese equipo compartí mis decisiones, mis aproximaciones y mi punto de vista, que puede ocurrir más allá de eso es una materia que ustedes podrán elucubrar, pero yo no me puedo referir a eso".

Por último, acerca de si tras la publicación del decreto habló con el Presidente, Santelices precisó que "el Presidente tiene una estrecha relación con todos los ministros y él es una persona que tiene unas capacidades increíbles y logra estar al tanto y estar preocupado de cada una de las tareas que nosotros realizamos de tal forma que de esa como muchas otras, él está al tanto en este sentido y conversa con uno permanentemente".