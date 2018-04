La Corte Suprema acogió este jueves el recurso de amparo deducido en representación de Clema Neus, ciudadano haitiano a quien se le prohibió la entrada al país por supuestamente entregar información falsa durante un control migratorio en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, informó el Poder Judicial.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago y estableció "el actuar ilegal de la PDI al interrogar al amparado e impedir su ingreso a Chile".

El fallo sostiene que "en el caso sub lite, según la propia recurrida, el amparado demostró al funcionario encargado de su control migratorio, que portaba 1025 dólares para solventar su estadía y que, además, contaba con pasajes de regreso -aun cuando la fecha de salida no estuviera confirmada-, de manera que el costo de dichos pasajes no mermaría la suma que trajo para sus gastos personales durante el período que podía extenderse, en principio no más de 90 días, su estadía en calidad de turista".

El documento agrega que la PDI impidió el acceso al país al ciudadano haitiano, aun cuando cumplía con los requisitos previstos en la ley.

"Se revoca la resolución apelada de veintiocho de marzo del año en curso, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el Ingreso de Corte N° 390-18 , y en su lugar, se declara que se acoge el recurso interpuesto de favor del amparado Clema Neus, dejándose sin efecto la prohibición de ingreso que le fue comunicada por la Policía de Investigaciones", concluye el fallo.