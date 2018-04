El gobierno tiene 82 días para presentar el proyecto del nuevo crédito de educación superior que reemplace al Crédito con Aval del Estado (CAE). Una cuenta regresiva que comenzó a correr después de que el ministro Gerardo Varela decidiera retirar el proyecto de crédito estatal que había ingresado el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, durante la última semana de su periodo.

En medio de una acalorada sesión de la Comisión de la Cámara de Diputados, que contó con la presencia de estudiantes de la Confech, que preparan una movilización para el próximo 19 de abril. El subsecretario Raúl Figueroa, detalló parte del nuevo proyecto. Eso sí, en medio de un encontrón entre los diputados UDI, María José Hoffmann y Jaime Bellolio, quienes vivieron su momento de furia, luego de que los estudiantes y endeudados CAE levantaron pancartas en las que detallaron sus deudas estudiantiles y las cifras del CAE.

Allí, en medio de pancartas de estudiantes -que acompañaban a dirigentes de la Confech-, Figueroa detalló algunos avances y principios del proyecto que busca saldar una de las deudas pendientes que dejó el gobierno anterior. Punto que recalcaron los diputados de Chile Vamos, durante la sesión.

Figueroa disipó las dudas entorno al proyecto. Detalló que el nuevo crédito elimina a la banca privada de la ecuación de financiamiento para la educación superior, uno de los puntos que era revisado con máximo cuidado desde la oposición. “Es un punto de consenso y es parte del programa del actual gobierno”, indicó el subsecretario. Además, señaló que se establecerá un interés del 2% para el crédito.

Otro punto clave, según la presentación del ministerio, es que el nuevo crédito “no discrimine a los estudiantes”, razón por la que se eliminará el Crédito Fondo Solidario, recalcó el subsecretario, Raúl Figueroa. Además detalló que que el monto de la cuota del crédito no excederá el 10% de la renta del deudor y que se dará un periodo de 15 años para su pago, no 10 años, como estableció el proyecto del gobierno anterior.

Financiar al sector privado

“Necesitamos que la mirada sea compatible con el futuro de la Educación Superior, y no puede, el sistema de ayudas estudiantiles, terminar afectando la calidad de las instituciones”, con esta frase el subsecretario Figueroa marcó el principio número uno de la ley que crea el crédito que reemplazará al CAE.

El subsecretario de educación reconoció que existe “una tensión permanente en cualquier ayuda estudiantil”, razón por la cual se deben ajustar los equilibrios entre el arancel de referencia y el arancel real, y así evitar el desfinanciamiento que ha traído la política de gratuidad, lo que “podría afectar la calidad” de las universidades y centros de formación técnica.

De todas formas, Figueroa no especificó la fórmula para acortar la brecha entre ambos aranceles, los que pueden superar el millón de pesos, principalmente entre las carreras más caras, como medicina. La duda queda respecto a si se aumentarán los montos que financia el Mineduc, o si el gobierno de Sebastián Piñera regulará los aranceles fijados por las universidades, “una política que es difícil de creer, viniendo de un gobierno de derecha. Lo más seguro es que apunten a entregar más recursos fiscales a los privados”, recalcan desde la oposición.

Según lo expuesto en la comisión, la apuesta del gobierno de Sebastián Piñera, se centraría en unificar el sistema de créditos, eliminando el Crédito Fondo Solidario, y así no establecer diferencias entre tipo de instituciones pertenecientes o no al Consejo de Rectores, “es fundamental abordar esa discriminación”, recalcó Figueroa. De esta forma se podrá continuar con el financiamiento a las instituciones privadas, incluidas aquellas que no cumplen con los requisitos para acceder a la gratuidad, pero si al CAE”, recalcan desde la comisión.

Además el subsecretario recalcó que este crédito no está enfocado “sólo respecto de la transición de la gratuidad, sino pensando en los estudiantes que requieren apoyo del Estado para estudiar, y quieren estudiar en instituciones de calidad que no hayan adherido a la gratuidad, ya que esta política es voluntaria”.

El diputado de RN, Diego Schalper indicó que es una preocupación el dilucidar “cómo hacemos para que el arancel de referencia, tenga correlación real con lo que se paga en las universidades”. Además destacó que “es importante certificar algunos requisitos respecto a la acreditación, certificar aspectos de la calidad”. también recalcó que “los créditos, más que atender a las instituciones deben atender a ciertos estudiantes, de cierta situación socioeconómica que no pueden acceder a la educación lo hagan”.

Para la diputada y presidenta de la comisión, Cristina Girardi (PPD), lo preocupante de adelanto dado por el subsecretario Figueroa, es la centralidad en el “equilibrio financiero de las universidades, y no el endeudamiento de los estudiantes. Aseguró que el nuevo crédito, “otra vez, está enfocado en que las universidades privadas mantengan sus ganancias”. Y recalcó, que “no hay que olvidar que no sólo los bancos se han hecho la américa con el Crédito Aval del Estado, sino que todas las instituciones privadas que han recibido el CAE, a través de los estudiantes, han crecido exponencialmente”.

De todas formas, el subsecretario Figueroa destacó que todas las instituciones tendrán un piso mínimo de “calidad” y acreditación para acceder al nuevo crédito, y reconoció que existe “un desafío” respecto a la cantidad de recursos que entregará el Fisco y el valor de los aranceles. Aseguró que hay que cuidar “en qué medida la política pública puede significar un incentivo inadecuado para llevar al alza los aranceles de las universidades”.

Sin condonación

Otro punto que quedó disipado en la sesión de este martes en el Congreso, fue el rechazo a la solicitud de condonación de la deuda, liderada por el Movimiento Deuda Educativa. Según cifras del estudio, “Endeudar para Educar” de Fundación Sol, la cifra de estudiantes endeudados con el CAE llega casi al millón de personas, con una tasa de morosidad de un 28%, según datos de Ingresa.

Ante la demanda de los estudiantes, el subsecretario Figueroa no clarificó si existirá el mecanismo de “condonación”, sólo señaló que en caso de que el salario del endeudado sea nulo o mínimo se suspenderá el pago de la cuota. Además, Figueroa recalcó que se está diseñando “un nuevo sistema de créditos que tenga condiciones favorables para los estudiantes”, y agregó que en cuanto a “los deudores que hoy están, hay que ver un mecanismo para ver cómo se integran a esta nueva lógica que se está trabajando”.

El diputado Schalper señaló que “el subsecretario dio algunas luces de qué es lo queremos hacer con las personas que están en situación de deuda”, y recalcó que “la condonación total es muy popular decirla, pero muy difícil llevarla a la práctica”.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (MA), llamó a tener “ojo a la letra chica” que tendrá este proyecto, y recalcó que la integración de los actuales deudores y la condonación de su deuda “fue la parte que quedó coja de la presentación”. recordó que el proyecto anterior integraba una fórmula de condonación progresiva, pero que “da la impresión que en este proyecto no habrá ninguna forma de condenar la deuda, esa es la forma más sincera de interpretar la presentación del subsecretario”.

Finalmente, la diputada Camila Rojas (Izquierda Autónoma) junto a Juan Pablo Rojas, representante de la organización de deudores Deuda Educativa y otros parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio anunciaron la solicitud de conformación de una comisión investigadora para establecer eventuales irregularidades y responsabilidades en la participación de la banca privada en el Crédito con Aval Estatal. Comisión que hasta podría contar con las firmas de parlamentarios oficialistas, entre ellos, María José Hoffmann y Jaime Bellolio.