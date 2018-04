Una nueva cancelación sufrió el ex diputado José Antonio Kast, esta vez en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

Kast iba a participar este viernes en una charla denominada "¿Por qué el servicio público?" en esta casa de estudios, la cual fue suspendida por sus organizadores.

"Se informa a la comunidad universitaria que los organizadores han decidido suspender la charla “¿Por qué el servicio público?” que José Antonio Kast dictaría mañana viernes a las 12.30 hrs en el auditorio Ricardo Westermayer (edificio ICYTAL, Facultad de Ciencias Agrarias)", informó la universidad a través de Twitter.

La respuesta del también ex candidato presidencial no se hizo esperar: "Nuevamente se impone la censura por sobre el derecho de los estudiantes a debatir con libertad. Las amenazas y presiones de grupos de izquierda coartan la libertad de expresión y restringen la libre deliberación democrática. Seguiremos abriendo espacios y defendiendo la libertad", dijo Kast en la misma red social.

No es la primera vez que una actividad de Kast es suspendida. En marzo, el abogado iba a presentar un charla en la Universidad de Concepción, la cual no se realizó por la negativa de la casa de estudios a arrendar el auditorio, aludiendo que dicho espacio no se prestaba para actos políticos.

Una semana después se dio una situación mucho más compleja en el norte del país, específicamente en la Universidad Arturo Prat de Iquique, en donde el ex candidato presidencial daría una charla, pero en su llegada fue recibido con gritos por un grupo de manifestantes, motivo por el cual debió ser sacado del recinto, según el registro compartido en redes sociales.