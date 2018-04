El informe que preparó el Arzobispo de Malta, Charles Scicluna, sobre los abusos de obispos chilenos a menores finalmente llegó al Papa Francisco, quien a través de una misiva pidió perdón por los hechos e invitó a Juan Carlos Cruz, Andrés Murillo y a James Hamilton a pasar un fin de semana con él el 26 de abril, en Santa Marta.

Uno de los involucrados, el periodista Juan Carlos Cruz, habló con el diario español El País, sobre lo que quiere decirle al Sumo Pontífice cuando lo tenga al frente. "Le voy a contar el horror que viví con los abusos y después como lo ocultó la Iglesia chilena. A mí no me lo han contado, yo lo viví, Barros estaba a mi lado cuando Karadima me tocaba, me besaba. Aún no me he podido perdonar a mí mismo por no haber sido capaz de impedir que me abusara. Yo tenía 15 años y había perdido a mi padre. Pero sigo siendo creyente. Estoy bastante agradecido al Papa, espero que algo resulte de esto", indicó.

Cruz cree que los invita para explicar en el Vaticano los abusos que informó Scicluna en su recopilación de hechos. Al parecer fue lapidario, ya que la invitación de Francisco no ocurre todos los días. "Sí, estamos en contacto permanente con el Papa aunque no hemos hablado con él directamente, lo hacemos a través de sus enviados, sobre todo de monseñor Bertomeu [el sacerdote español enviado a Chile con Charles Scicluna para hacer un informe sobre los abusos] y nos ha invitado a los tres al Vaticano, sin condiciones, nos dijeron que las pusiéramos nosotros. Nos han ofrecido quedarnos en Santa Marta y reunirnos con él personalmente, quiere pasar toda la tarde del domingo conmigo, estamos impactados. Les dijimos que no queríamos que fuera algo de relaciones públicas y no, quiere conversar sinceramente con nosotros, con calma", precisó.

Para Cruz, es una gran oportunidad para explicarle lo que ocurre en la Iglesia en Chile. "Estoy contento porque el informe de Scicluna es lapidario, también monseñor Bertomeu es extraordinario. Le mostraron al Papa la verdad. Esto no es una victoria nuestra, es de tantas víctimas en todo el mundo que no tienen la oportunidad de que los oigan como nosotros. Esto es un gran paso adelante para que a partir de ahora a las víctimas se las crea y se las respete", sentenció.