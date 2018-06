Senador Huenchumilla emplaza a Piñera por delincuencia: "Presidente, no va a terminar con la puerta giratoria haciendo estos shows mediáticos”

Este lunes el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Francisco Huenchumilla emplazó al Presidente Sebastián Piñera a dejar la discusión a través de los medios y que mejor “hable con el presidente de la Corte Suprema y hable con los alcaldes, quienes le pueden ayudar mucho porque las municipalidades son el estado cerca de la gente. Ese es el camino de la seriedad en el combate de la delincuencia”.

En esa línea, el senador DC puntualizó que “el combate de la delincuencia es un tema demasiado importante para que las autoridades se anden peleando entre ellas, porque lo que corresponde es que el Presidente Piñera se coordine con los tribunales, se coordine con el Ministerio Público, se coordine con las policías”.

Asimismo, Huenchumilla aclaró que “no van a combatir la delincuencia con jugadas pirotécnicas, eso no procede, porque si ya en el gobierno pasado el Presidente Piñera no fue capaz de terminar con la puerta giratoria. En esta administración no va a terminar con la puerta giratoria haciendo estos shows mediáticos”.

“La gente necesita que tengamos una lucha contra la delincuencia en serio, no mediante este tipo de puestas en escena. El Presidente es la primera autoridad del Estado y creo que uno tiene que respetar al Presidente, pero al mismo tiempo ser franco en decirle que ese no es el camino para combatir la delincuencia. No pelee por los medios Presidente. Hable con el presidente de la Corte Suprema y hable con los alcaldes, quienes le pueden ayudar mucho porque las municipalidades son el estado cerca de la gente. Ese es el camino de la seriedad”, concluyó.

La reunión de Brito con Piñera

Durante la mañana de este lunes, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió con el mandatario en La Moneda para abordar los dichos de Piñera sobre las rondas de detenciones masivas que realiza Carabineros.

El jefe de Estado respondió a la preocupación mostrada por los jueces que "aunque saturemos los Tribunales de Justicia, yo quiero decirle a todos mis compatriotas, que vamos a seguir haciendo estas rondas de vigilancia preventiva y vamos a seguir sin tregua la batalla contra la delincuencia".

Esta jornada el timonel de la Suprema estuvo reunido por más de una hora con Piñera. Brito le solicitó al mandatario no recortar los $7 mil millones al Poder Judicial en el marco del plan de austeridad fiscal que impulsa el Ejecutivo.

Brito aseguró que "esta audiencia estaba solicitada hace unas semanas y tenía como propósito presentar al Presidente las dificultades presupuestarias que tendría el poder judicial de mantenerse los criterios de reducción que sabemos están pensados para toda la administración del Estado".

Sin embargo, al ser consultado sobre las declaraciones de Piñera, precisó que "la seguridad pública es de responsabilidad del gobierno, principalmente a través del Ministro del Interior, eso hay que tenerlo en cuenta".

"Nosotros no podemos pedirle al Ejecutivo que deje de obrar como lo está haciendo, la forma de trabajo en seguridad es a través de las resoluciones, pero si el gobierno quiere seguir con estas cosas, que están dentro de sus atribuciones, seguramente habrá que establecer algún mecanismo para asegurar que esto tenga un desarrollo más considerado con las personas", concluyó.