El mea culpa de Jackson: “Si queremos ser gobierno no podemos seguir con este tipo de errores ni teniendo estas disputas internas”

El Frente Amplio ha vivido unos días intensos. O, al menos, dentro de Revolución Democrática, partiendo por la decisión del Movimiento Autonomista (MA) de congelar sus relaciones con RD tras el apoyo de miembros del partido a la suspensión del presidente de la Fech, Alfonso Mohor (MA); y de la fallida acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices.

Por eso, una de las voces líderes dentro de RD, Giorgio Jackson comentó, en entrevista con el diario La Tercera, estos complicados días: "hacia afuera lo que se comunica es un ruido innecesario al interior del Frente Amplio. Si queremos ser gobierno no podemos seguir cometiendo este tipo de errores ni teniendo estas disputas internas".

Jackson también habló sobre la crítica de que al FA le falta madurez: "El proyecto político del Frente Amplio no ha cumplido dos años. O sea que esté en procesos de ajuste no es ninguna novedad y estos 100 días también calzan con hacer un análisis. En las primeras semanas mi impresión es que tuvimos muy poca articulación. Las ideas preconcebidas que teníamos los unos de los otro quizás estaban muy llenas de prejuicios y hemos podido formarnos mejores opiniones de las personas que componen esa bancada. Mi impresión es que los distintos episodios que nos ha tocado vivir esta semana, tanto la acusación constitucional como el conflicto que hubo a nivel de base estudiantil, tenemos que anotarlos, seguir revisándolos. Quienes no quieren que nosotros seamos protagonistas de un futuro gobierno o protagonistas dentro del sistema político tienen muchísima fuerza, historia, experiencia, y si no logramos aprender rápido, si no tomamos lecciones de los episodios que nos van pasando, donde evidentemente hemos cometido errores, nos vamos a quedar estancados".

"Hacia la opinión pública por cierto que esto genera un daño, una merma, porque se lee como algo que no puede escalar tan rápido y no puede suceder como sucedió en toda su profundidad y magnitud. Pero insisto en que la capacidad de resolverlo es lo que nos va a permitir que a futuro esto se vea como un episodio que pasó y no como algo que nos va a acompañar ni que va a ser definitorio para el proyecto en el que estamos participando. Nos queda un buen tiempo para mostrarle a la ciudadanía que vamos aprendiendo de nuestros errores y que nos vamos haciendo un proyecto cada vez más sólido para ser alternativa a lo que hoy día es gobierno, a Chile Vamos, y que somos capaces de aprender de nuestros errores y no ocultarlos", comentó sobre si estos hechos de los últimos días afectan al crecimiento del conglomerado.

"Mientras no tengamos una institucionalidad, un congreso a nivel de FA, estos errores, estos distintos tipos de problemas van a seguir sucediendo. Con una instancia congresal creo que va a ser más fácil poder procesar esto y prever situaciones de esta naturaleza para que seamos alternativa. Insisto, si no lo hacemos, nadie o muy poca gente va a considerarnos seriamente como una alternativa de gobierno", sentenció.