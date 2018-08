Diputada Ossandón critica a defensora de la niñez y asegura que "se equivocó de cargo"

La diputada Ximena Ossandón se refirió este martes a las declaraciones de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, de quien dijo que "se equivocó de cargo" y la emplazó a reflexionar acerca de los alcances de su cargo.

En entrevista con El Mercurio, la defensora de la niñez aseguró que "el niño que está por nacer no es niño". Palabras que causaron molestia a la diputada Ossandón, y señaló que "tal vez se equivocó de cargo. No me explico que la Defensora de la Niñez sólo resguarde a los niños nacidos y deje postergados a los que están por nacer, creando dos categorías que a mi juicio son indivisibles".

A juicio de la parlamentaria, Muñoz no está entendiendo bien su rol. "Si para ella los niños que están en el vientre materno no son niños es porque su cargo tiene una atrofia estructural que debería corregirse", dijo, y agregó que "el niño por nacer goza de todos los derechos establecidos por la Constitución y tiene amparo de una protección especial al igual que cualquier otra persona, por parte de la familia, el Estado y la sociedad. Entonces resulta insólito que ejerciendo un cargo público, de representación estatal, de defensa de los niños, Patricia vaya en contra de eso. Es absurdo".

La diputada recalcó que "si Patricia Muñoz tiene una opinión valórica sobre la materia debería guardársela porque ejerce una función clave en el resguardo de todos los niños y no solo de algunos".

"Realmente si ella cree en su fuero personal que los niños son niños cuando nacen está en su derecho a creerlo, pero como Defensora de la Niñez tiene una obligación doble que es velar por el resguardo de todos los seres humanos. En la entrevista habla de que es una ferviente defensora de los derechos humanos de todas las personas de nuestro país y del resto del mundo, pero parece que su defensa es relativa y discriminatoria, porque para ella los derechos humanos de los niños que están en el vientre son secundarios, casi de segunda y están por debajo de los derechos reproductivos de las mujeres. Realmente no se si eso es defender los derechos humanos", finalizó.