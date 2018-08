Crisis en Quintero: La Moneda relativiza los estudios de ENAP y señala que la última palabra es de la superintendencia

En el Gobierno restaron peso al informe externo encargado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que descarta la presencia en sus instalaciones de los componentes responsables de la nube tóxica que tiene a Quintero y Puchuncaví en alerta amarilla.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, advirtió que más allá de estos antecedentes, es en definitiva la superintendencia de Medio Ambiente la que tiene la última palabra en este caso.

“Está muy bien que lo hagan. Lo tomamos como un espíritu de colaboración para efectos de la determinación de las fuentes de emisión. En este caso, obviamente, se consideran y es importante el esfuerzo que hacen las empresas, pero quien determina cuáles son las causas en eso, son las autoridades correspondientes, fundamentalmente la Superintendencia de Medio Ambiente, el fiscal a través de su investigación y la PDI”, dijo el jefe de gabinete.

También reaccionó al respecto la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien a través de Twitter aseguró que los estudios encargados por ENAP son un insumo más en la investigación que tiene en sus manos la Superintendencia.

“No existe contradicción entre los estudios contratados por ENAP y la resolución de la SMA. ENAP debe entregarlos como antecedentes en la investigación en curso. Será la SMA quien finalmente determinará su culpabilidad o inocencia", añadió.

Dicha versión fue corroborada por el superintendente Cristián Franz, quien en declaraciones a La Segunda señaló que la entidad que encabeza se encuentra en pleno proceso de investigación. Respecto a los antecedentes de los estudios de ENAP, acotó que “tenemos la obligación de incorporar ese informe a nuestro análisis”.

De acuerdo a los estudios técnicos encargados por la ENAP a Algoritmos, Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) y el Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM), perteneciente a la Universidad Técnica Federico Santa María “no hay presencia de Nitrobenceno, Isobutano ni Metilcloroformo en ninguna de las muestras analizadas, componentes que se han señalado como los causantes de la nube tóxica", señaló ayer miércoles la empresa pública.

“No puedo comprometerme con un plazo”

La ministra Schmidt, quien desde el primer minuto ha apuntado a ENAP, aseguró por la red social que todas las empresas de la zona (Gasmar, Oxiquim, Copec, Codelco, GNL Quintero, AES Gener, etc) han sido fiscalizadas estos días por la SMA, la SEC, y fiscalizadores de salud, con los mismos estándares”.

El superintendente Franz, por su parte, señaló que “mañana terminamos de interrogar a la sexta empresa del sector”. “Hemos dado exclusividad a un equipo para esto. Nuestra idea es tener resultados lo más pronto posible. No puedo comprometerme con un plazo, pero estamos 24/7 en la zona. Acá no estamos relajando estándares ni mucho menos. Si no logramos llegar a un resultado concluyente o una infracción a la normativa ambiental, no vamos a formular cargos”, indicó.

Según la autoridad ambiental, “también hemos tomado declaraciones a los operarios. Y eso ha sido realizado bajo apercibimiento, no se les invitó a tomar el té. Esto se incorpora a una carpeta investigativa secreta. Acá siempre hemos sido serios. Desafío a alguien que me diga que hemos sido superficiales o livianos”.