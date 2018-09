Giorgio Jackson sobre el veto a Vlado Mirosevic: "Estamos dando un triste espectáculo"

La renuncia del diputado Vlado Mirosevic (PL) a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, ante la amenaza de veto por parte del MDP, ligado al sociólogo Alberto Mayol, sigue causando repercusiones.

"Estamos dando un triste espectáculo en nuestras faltas de coordinaciones, y parte de eso es porque no tenemos una mesa nacional con capacidad para dar atribuciones para poder darle conducción al FA", admitió Giorgio Jackson.

El diputado de RD argumentó que en Revolución Democrática (RD) no están por vetar a ninguna fuerza, pero insistió en que la tardanza en la realización del congreso frenteamplista se debe a una "mesa nacional que no está dando abasto, no tiene la representatividad ni gobernanza para conducir el desafío que tenemos como FA", consigna Emol.

Cabe recordar que al conflicto por RR.EE. se agregó la renuncia de Pamela Jiles (PH) a la presidencia de la Comisión de Familia.