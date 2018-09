Embanderamiento del TC previo al 11 de septiembre provoca molestia en la interna del pleno

En medio del polarizado ambiente que se vivió este martes 11 de septiembre, a 45 años del golpe de Estado, con el Presidente Sebastián Piñera borrando con el codo su legado en materia de defensa de los Derechos Humanos y un acto bajo perfil en Palacio versus una actividad que convocó a representantes de toda la oposición en el ex Congreso ubicado en Santiago, la discusión cruzó las filas de la primera línea política para llegar hasta las dependencias del Tribunal Constitucional.

Esto luego que al ministro del pleno, Nelson Pozo Silva, quien se encuentra en feriado legal, se le informó del embanderamiento del edificio institucional ubicado en Paseo Huérfanos, en pleno centro de Santiago. El izamiento del pabellón nacional se habría llevado a cabo el lunes por la mañana, tal cual confirmaron fuentes de la propia entidad pública.

El Mostrador se contactó con el magistrado, quien se encuentra en España. A título personal, así representó su molestia por lo acontecido: “Me parece insólito porque creo que el TC tiene que ser un tribunal neutro, es su característica, y además respetuoso de los DDHH, en un país que sufrió lo que significó una dictadura. No es posible que si todos luchamos por una reconciliación, los criterios sean ojalá lo más consensuado posible. No es un buen criterio, a mi modo de ver, que se haga este acto. Para mí no tiene justificación”. Fuentes cercanas a Pozo aseguraron que el propio magistrado, junto a uno de sus pares, habrían representado su molestia al pleno.

Desde el Partido Socialista han acusado a través de las redes sociales que el embanderamiento habría sido obra del presidente del TC, el conservador Iván Aróstica, quien fue ratificado en su cargo por el propio Piñera durante su primer mandato.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado constitucionalista socialista, Fernando Atria, fustigó duramente el embanderamiento: “El Tribunal Constitucional, por orden de su presidente, “el señor de los corvos”, creyó oportuno celebrar el bombardeo de La Moneda embanderándose. Un Tribunal Constitucional no puede celebrar un Golpe de Estado. Pero esto no es un Tribunal Constitucional, es algo mucho peor”.

Fuentes de gobierno descartaron una acción política detrás del acto, señalando que el pabellón patrio se habría izado el día 10 de septiembre en la mañana. A esto agregaron que otros edificios públicos colindantes, como lo es la casa matriz de Codelco o Previsión Social, también lo habrían realizado dentro del marco de la celebración del mes de la patria.