Diputado recomienda a Piñera no asistir al Te Deum ya que "no representa a la totalidad del mundo evangélico"

El diputado de formación evangélica, y militante de Revolución Democrática (RD), Pablo Vidal, recomendó este miércoles al Presidente Sebastián Piñera no asistir al Te Deum evangélico que se realizará el próximo domingo, ya que -a su juicio- no están dadas las condiciones.

El emplazamiento que hizo Vidal a Piñera guarda relación con la aprobación del proyecto de ley de identidad de género en la Cámara de Diputados, hecho que causó disgusto en la denominada bancada evangélica.

En ese sentido, el diputado RN Eduardo Durán, lamentó la aprobación del mismo y señaló que "es una irrealidad, y siento un dolor porque el Gobierno ha tomado bandera que no le corresponde. La inmensa mayoría que en segunda vuelta le dio apoyo a nuestro gobierno, hoy día se siente traicionada".

Las palabras de Durán generaron molestia en Vidal, que calificó las declaraciones de su par como una "falta de respeto".

"El día de hoy se han manifestado, nuevamente en esta Cámara de Diputados, una falta de respeto de algunas personas que componen el mundo evangélico hacia la figura del Presidente de la República. Eso se suma a lo que ocurrió el año pasado, el año pasado, ya desde el púlpito de la catedral de Jotabeche, el actual diputado Durán, en la condición de candidato a diputado, le faltó el respeto a la Presidenta de la República, y tengo el temor de que eso se repita este domingo contra el Presidente Piñera, y por eso le sugiero al Presidente Piñera no asisitir al Te Deum evangélico este domingo porque no están las condiciones dadas y porque este Te Deum no representa a la totalidad del mundo evangélico", dijo el militante RD.

El legislador también criticó que se está haciendo una utilización política de la fe del mundo evangélico, y aclaró que la postura del diputado Durán no representa la convicción de todo el mundo evangélico.

Por su parte, Durán aprovechó la instancia para hacer un llamado a que “salgan del adormecimiento, que se levanten las fuerzas sociales cristianas, del mundo evangélico y los que participen activamente en política para reivindicar nuestros derechos en nuestra patria”.

También dijo que acudirá al Tribunal Constitucional (TC), ya que "la Constitución dice que la dignidad humana es un derecho personalísimo y es ese el que debe tomarse desde el punto de vista cuando la persona es mayor de edad".

Ante esto, Pablo Vidal consideró que "aquí se está haciendo una utilización política de la fe del mundo evangélico completamente injusta hacia las miles de personas que en el país profesan la fe evangélica y que tienen un compromiso con convicciones que no necesariamente son las que tienen esos tres diputados, por lo tanto, yo creo que lo que pasó hoy día, que se trate al Presidente Piñera traidor, podría multiplicarse el día domingo y repetirse una falta de respeto tan grave como la que ocurrió el año pasado con la Presidenta Bachelet".

Por último, el parlamentario reiteró que no están dadas las condiciones para asistir al Te Deum del domingo, por lo cual aseguró que no asistirá.

"Se ha exlcuido a obispos y a pastores que tradicionalmente han colaborado en el desarrollo de esta actividad, por lo tanto, cuando exista un Te Deum evangélico nuevamente que incorpore a todo el mundo y a la diversidad del mundo evangélico, por supuesto que encantado estaré dispuesto a asistir, pero en las condiciones actuales, en las que además el obispo Durán está querellado por el Consejo de Defensa del Estado por presuntos delitos tributarios, me parece que no están dadas las condiciones del Te Deum evangélico para que cumpla con el deber de ser un acto de oración por Chile como debiera ser", finalizó.