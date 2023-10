Estudiantes secundarios buscan conocer oferta académica para decidir su futuro

Con una masiva participación de escolares se llevó a cabo la tradicional actividad “Abre Puertas” de la Universidad de Talca. Cerca de 6.000 jóvenes provenientes de 76 establecimientos educacionales de las regiones del Maule, O’Higgins y Ñuble pudieron conocer la institución y su oferta académica para el año 2024.

En total fueron alrededor de 100 las actividades interactivas y talleres dispuestos para que los escolares pudieran interiorizarse sobre las 39 carreras impartidas por la institución, además de aclarar sus inquietudes respecto al proceso de admisión.

Camila Constandil, estudiante del Colegio Santo Tomás de Curicó, participó en una de las actividades de robótica organizada por la Facultad de Ingeniería. “Cuando entré a la sala me encontré con estas máquinas y el juego. Me gustó ver y hacer el trabajo, es muy distinta esta carrera a lo que pensaba. Antes no tenía pensado estudiar Ingeniería, pero ahora creo que sí. Me gustó la experiencia y me pareció que la Universidad es muy grande y bonita”, sostuvo la joven, quien también pudo interiorizarse sobre las posibilidades de acceder a las admisiones especiales creadas por la UTalca, que en el caso de ingeniería cuenta con un ingreso especial para mujeres.

Por su parte, Felipe Muñoz Guzmán, proveniente del colegio San Ramón Nonato, también de Curicó, manifestó su interés por la carrera de Tecnología Médica, que gracias a esta actividad pudo descubrir más en profundidad. “Me pareció muy bueno invitar a colegios a conocer los campus, creo que esta es una de las universidades más lindas que he visto”, comentó.

La profesora del Colegio de María de Talca Daniela Maturana se mostró muy contenta por la participación en esta instancia. “Las y los escolares tenían muchas dudas, en diversas áreas y acá con los folletos, con las personas que trabajan en los stands, que son estudiantes y les pueden explicar desde otro punto de vista, se van con mucha información sobre la malla y otras cosas”, aseguró.

Visión institucional

La vicerrectora de Pregrado de la Universidad de Talca, Paula Manríquez, destacó que esta es una actividad que se realiza desde 2015, con la finalidad de permitir que los estudiantes de Tercero y Cuarto Medio puedan aclarar sus dudas sobre las carreras y la institución. “Decidimos abrir nuestros campus a estudiantes de Tercero y Cuarto Medio, que son aquellos que están expectantes o indecisos y que quieren conocer las carreras para luego tomar decisiones”.

Por esa razón, se dispusieron actividades y stands informativos, “de manera que puedan conversar con profesores, estudiantes y funcionarios para aclarar dudas que tengan de sus carreras de interés, además de conocer cómo es nuestra Universidad, los servicios que tenemos a su disposición, tanto de bienestar, salud y deporte”, manifestó la vicerrectora.

Asimismo, la autoridad académica recalcó que, “una de las características de nuestra universidad es que es una institución pública y de región, y eso es tremendamente importante. Hemos hecho un gran trabajo para captar los talentos de estas regiones para que éstas se desarrollen, formar buenos profesionales y que se queden acá”.

En cuanto a la formación, Manríquez precisó que, en la UTalca se busca “desarrollar un espíritu emprendedor en nuestros jóvenes, que sean innovadores, que tengan pensamiento crítico, este pensamiento integral que es tan importante hoy, que tengan elementos de transformación digital para enfrentar esta nueva era”.

Admisiones especiales

La casa de estudios dispondrá de un total de 893 vacantes para 19 vías de Admisión Especial para el año académico 2024. Esta vía de ingreso busca que los estudiantes que cuenten con circunstancias particulares, habilidades o talentos excepcionales, puedan tener una opción de entrada diferente a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Al respecto, la directora de Ciclo de Vida Estudiantil, Paola Morales Norambuena, indicó que, “las admisiones especiales nos permiten poder captar a estudiantes que tengan intereses particulares en diversas áreas. Tenemos una variada gama de oportunidades para talentos en áreas vinculadas a la música, idiomas, deportes; entre otras”.

Además, durante el nuevo proceso de admisión, el área de Talento Deportivo contará con 20 vacantes para postulantes que destacan en las disciplinas de atletismo, fútbol, handball o balón mano, rugby, tenis, tenis de mesa, vóleibol, básquetbol o futsal.

El director del Programa de Vida Saludable, Cristian Santos Santana, explicó que los estudiantes previamente seleccionados deben presentar su currículum deportivo y asistir a rendir pruebas física y técnica según su disciplina. “Pueden postular jóvenes deportistas con talentos en las disciplinas que tiene la universidad establecida y en las que se compite en dos sistemas de plataforma, que es la Federación Nacional Universitaria de Deporte (Fenaude) y la Liga de Educación Superior (LDES)”, aclaró.

Esta nueva admisión especial se encuentra vinculada a la Beca de Excelencia Deportiva, que pone a disposición 5 cupos y contempla la exención del pago anual o 22 UTM al año, de libre disposición, para quienes tengan gratuidad.

Las postulaciones por esta vía iniciaron el 2 de octubre y se extenderán hasta el 4 de diciembre. Para más información de todas las admisiones especiales, la UTalca dispone del siguiente sitio web.