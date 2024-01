Universidad extenderá hasta el viernes su Semana del Postulante

Ya conocidos los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior 2023 (PAES), comienza el proceso de postulación a las distintas universidades chilenas, el cual se extiende hasta el viernes 5 de enero a las 13.00 horas a través del Portal de Admisión del Demre (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional).

Como es tradición, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) abre durante estos días sus puertas para desarrollar la Semana del Postulante, en donde monitores de las distintas unidades académicas están al servicio de las y los futuros alumnos y sus madres, padres o tutores, para resolver las dudas que puedan llegar a existir en una instancia tan importante como la que se vive por estos días.

A raíz de lo anterior, Rodrigo Becerra, jefe de Difusión de Pregrado y Posgrado PUCV, señaló que “como universidad estamos apoyando a los y las estudiantes y a sus familias con orientación en distintos sentidos, como lo son el ámbito vocacional, el proceso y metodología de postulación y en torno a las becas y beneficios que los futuros estudiantes podrían llegar a tener”.

Becerra destacó que existen cuatro espacios habilitados para que los postulantes y sus tutores puedan acercarse. “Estos se encuentran ubicados en la Casa Central (Av. Brasil 2950, Valparaíso); Campus Curauma (Av. Universidad 330, Valparaíso); Campus Sausalito (Av. El Bosque 1290, Viña del Mar) y CEA-PUCV Santiago (Antonio Bellet 314, Providencia)”, detalló.

Además agregó que “en todos los puntos de atención contamos con monitores de las distintas unidades académicas, escuelas y carreras que están apoyando el proceso; además de la presencia de personal de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y área de beneficios, con el fin de que los estudiantes puedan conocer cuál son las distintas opciones que tienen”.

Alumnos y familia

Quienes son parte fundamental del proceso que esta semana se vive a lo largo de todo el país son los propios estudiantes y sus familias, quienes a contar de este martes 2 de enero llegaron masivamente a los distintos puntos de atención de la Semana del Postulante de la PUCV.

Para Camila Romero, quien ya postuló a la carrera de Psicología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “este tipo de iniciativas me encantan porque a veces uno tiene muchas preguntas o dudas para ser atendidas y acá me explicaron todo muy bien. Los monitores son muy claros en todo lo que uno consulta, no sólo lo fueron conmigo, sino que también con mi mamá”.

En el caso de Pablo Cortés, quien se decidió por estudiar Agronomía, señaló que “fue un proceso bastante cómodo de realizar. Cuando nos acercamos a consultar nos aclararon todas las dudas y, en nuestro caso, la asistente social nos orientó de muy buena manera en torno a nuestras consultas”.

Quienes también se mostraron muy contentos con la instancia fueron los padres y madres de las y los alumnos postulantes. Para Flora Olivares esta es una ocasión especial, ya que su hijo es el primero que accede a la educación superior: “Primera vez que con mi hijo entro a esta universidad y la verdad es que nos han atendido muy bien. Es mi primer hijo que accede a la educación superior, así que para nosotros es muy importante poder resolver todas nuestras dudas”.

Por su parte, Monserrat Vásquez, quien es una de las monitoras en la Semana del Postulante, hizo una invitación a los futuros estudiantes y a sus familias para acercarse hasta las dependencias de la PUCV. “Mi labor es guiar a los postulantes en todo su proceso de inicio de la vida universitaria. Hemos recibido muchas consultas y estamos acá para resolverlas; así que la invitación es a que si tienen alguna duda se acerquen hasta uno de los puntos de atención en forma presencial para que podamos ayudarlos”.

Canales de consulta

De igual manera, Becerra hizo un llamado para ocupar todos los canales de consulta que hay habilitados para responder las dudas que los futuros alumnos y sus familias tengan en torno a la postulación. “Desde el área de Difusión de Pregrado hemos dispuesto un call center (6006267828 o 322372100) para atender las dudas de los alumnos y sus familias. Recibimos las llamadas de quienes quieran obtener datos en torno a la vida universitaria, carreras, becas o beneficios. En esta instancia trabajan profesionales de nuestra unidad, así como también estudiantes de la PUCV”