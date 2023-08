Rasgos exclusivos de los humanos que resultan imposibles para la inteligencia artificial

Las inteligencias artificiales superan la prueba de Turing o test de Turing (la clásica herramienta de evaluación de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente), y lo hacen sin pestañear.

1. La generación espontánea

2. La regla de la ética

Hoy, ChatGPT está programado para no difundir contenido sensible y no da acceso a la web profunda ( deep web ). Así, uno puede programar según unas ideas del ser y del deber ser.

3. La intención solo puede ser humana

4. Sin remordimientos ni problemas psicológicos

Las diferencias son claras. Las IA no tienen experiencias. No tienen historia. No tienen psicología ni problemas psicológicos. No tienen remordimientos de sus actos (aspecto fundamental del apartado de ética y moral). No aman ni son amadas. No sufren ni sienten dolor. No tienen opinión propia, porque nada les es propio.