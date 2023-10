Inclusión y empresas: cumplir la Ley de Cuotas a través de capacitaciones inclusivas

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de la inclusión y la igualdad, la Ley de Cuotas emerge como una herramienta fundamental para impulsar un cambio significativo en el ámbito empresarial.

En Chile, como en muchas partes del mundo, esta Ley busca garantizar que un porcentaje específico de puestos de trabajo en las empresas, sean ocupados por personas con discapacidad.

Pero, ¿cómo pueden las empresas cumplir efectivamente con esta ley y, al mismo tiempo, fomentar la inclusión de manera genuina y sostenida? La respuesta radica en realizar diferentes acciones que potencien la empleabilidad de este colectivo.

El número de personas con discapacidad en Latinoamérica asciende a 44 millones. El 70% se encuentra desempleada, y en Chile el 17,6% de las personas en edad laboral tienen una discapacidad. Sin embargo las empresas continuamente argumentan que no encuentran el talento que necesitan para sus vacantes, ya sea porque los candidatos no cuentan con las habilidades necesarias o no van de acuerdo a la cultura de la empresa.

Es por eso que es preciso generar acciones que brinden herramientas para aunar el talento, con los puestos laborales ofrecidos y el cumplimiento de la ley de cuotas.

Los Laboratorios de Inclusión creados por Incluyeme.com, son espacios para potenciar la empleabilidad. Su función principal, es que las mismas empresas puedan capacitar a personas con discapacidad en los requisitos mínimos que la empresa necesita para contratar, creando un semillero de talento, además de una cultura de inclusión que impulsa espacios de voluntariado para los colaboradores. Es ir más allá de cumplir simplemente con las cuotas exigidas por la ley, buscando crear una cultura que valore y aproveche la diversidad de habilidades y experiencias que aportan las personas con discapacidad.

Cumplir con la Ley de Cuotas en Chile es un paso importante hacia la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Sin embargo, el éxito real radica en la creación de espacios que fomenten una cultura de inclusión genuina en las empresas que haga sostenible la continua contratación. Esto no solo cumple con los requisitos legales, sino que también contribuye a la construcción de un mundo más sostenible e inclusivo, alineado con los objetivos de la Agenda 2030 mundial.

