Hasta 60 días: El tiempo que los niños pasan frente a la pantalla y que genera sedentarismo

De acuerdo a un estudio de Qustodio, los niños pasan aproximadamente cuatro horas al día conectados a dispositivos electrónicos luego del colegio. Al año, esto se traduce en unas 1.460 horas en plataformas digitales, unos 60 días decorrido. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, los menores tienen que pasar menos tiempo frente a estos artefactos.

“Es necesario saber que las pantallas emiten una luminosidad alta. Si el infante hace uso de ellas en la noche, puede alterar la conciliación del sueño. Hasta las 19:00 horas es prudente. Aunque no hay una evidencia científica unánime, los menores no deben usar celular hasta la adolescencia”, explicó la doctora Cecilia Algarín, neuróloga infantil de la plataforma digital Saluta.

Bajo la misma línea, José Luis Rencoret, entrenador y CEO de Usplat indicó que el uso excesivo de dichos aparatos fomenta el sedentarismo entre los niños.

Las acciones con dispositivos electrónicos suelen ser pasivas y disminuyen el tiempo que los menores dedican a jugar y participar en deportes, que son cruciales para su desarrollo físico y social.

“El sedentarismo puede ser muy peligroso para los infantes, ya que aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y trastornos del sueño. Asimismo, incide negativamente en su desarrollo emocional y social. El deporte y la actividad física regular son claves para prevenir estos riesgos”, afirmó el entrenador.

Al mismo tiempo, según The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, los menores que no hacen ejercicio, tienen mayores probabilidades de contar con colesterol alto al comenzar su etapa adulta. A su vez, esto podría elevar la posibilidad de sufrir ictus o infartos.

De acuerdo a Rencoret el deporte es una herramienta poderosa para combatir el sedentarismo. Esto, ya que fomenta la actividad física regular, ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales y de trabajo en equipo. También, mejora su salud física y mental.

“Para ayudar a los menores de edad a evitar las pantallas y fomentar el deporte, recomiendo establecer límites en el uso de dispositivos electrónicos e involucrarlos en la elección de ejercicios y disciplinas que les interesen. También, dar el ejemplo participando en actividades físicas como familia. Además, es útil ocupar plataformas para encontrar oportunidades donde los niños puedan participar en distintos eventos de este tipo”, aseguró José Luis Rencoret.

El experto finalizó indicando que los padres deberían fomentar más el deporte en lugar del uso de las pantallas, debido a que este no solo mejora la salud física, sino que también ofrece valiosas lecciones de vida, como el trabajo en equipo, la resiliencia y el liderazgo.