Día Nacional contra el Femicidio: anualmente mueren más de 50 mujeres por la violencia machista

El 19 de diciembre se conmemora por todas las víctimas de femicidio, crimen que año a año le quita la vida a las mujeres, quienes mueren a causa de la violencia machista. Esta fecha se recuerda desde el 2006 en adelante, en honor a la pequeña de seis años Javiera Neira, quien en 2005 fue asesinada por su padre biológico, Alfredo Cabrera Opazo, quien además intentó matar a la madre de la menor, Claudia Neira Oportus.

Para la Coordinadora 19 de Diciembre esta fecha “reitera el compromiso de continuar con el trabajo desarrollado hasta ahora, de denuncia, de exigencia de justicia y celeridad de las policías en la investigación de los asesinatos y en que se alcancen las penas máximas”.

Este año se dio un paso significativo en esta materia, cuando la Cámara de Diputados aprobó establecer legalmente el 19 de diciembre como el Día Nacional contra el Femicidio, como una forma de rendir homenaje a numerosas víctimas de este crimen. Esta legislación busca “visibilizar este delito como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, así como también dignificar la memoria de quienes han sido víctimas de femicidio, reconociendo, a su vez, el aporte del movimiento feminista en la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país”, sin embargo, aún no es ley, el proyecto fue despachado al Senado para continuar con su tramitación.

Aunque este día aún no sea reconocido legalmente, de igual manera las mujeres conmemoran esta fecha con pesar. Las cifras de femicidios no van a la baja, más bien se mantienen sobre las 50 víctimas anuales, según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Ni una menos

Esta semana encontraron los cuerpos de dos mujeres asesinadas. Xaviera Rojas e Isabel Álvarez fueron halladas muertas luego permanecer desaparecidas por días. A Xaviera la mataron tres sujetos cuando caminaba hacia la Casa de la Cultura de San Bernardo y a Isabel la mató su exesposo.

Casos como el de estas dos mujeres se suman a las decenas de víctimas anuales. Según cifras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, este año han ocurrido 44 femicidios y 102 frustrados, en comparación del año pasado la cifra va en alza, ya que el 2018 se registraron 42 femicidios y 121 frustrados.

“La cantidad de femicidios, da cuenta de la falta de voluntad política del Estado, el que con medidas claras y pertinentes debiera propender a asegurar la vida de las mujeres en el marco de la reciente aprobación del Protocolo Facultativo de CEDAW, tras 18 años desde su ingreso al Parlamento”, declararon desde la Coordinadora 19 de Diciembre.

Los casos de mujeres asesinadas ascienden cuando revisamos las cifras que entrega la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ellas llevan un registro distinto al del Gobierno. Según la red en lo que va del año, se han registrado 61 femicidios, en tanto el año pasado la cifra llegó a 59.

Esta brecha que se da entre la Red Chilena y el Ministerio de la Mujer, se debe a la tipificación del concepto femicidio que contempla la legislación actual, que data del 2010.

Para la red la definición de femicidio es el “asesinato de una mujer cometido por un hombre por el hecho de ser la víctima una mujer. Bajo esa definición entran no solamente los femicidios íntimos de pareja, sino que también otros tipos de femicidios, como podría ocurrir en aquellos casos en que la mujer es asesinada por un pariente que no sea el esposo o el conviviente y también en aquellas situaciones en que las mujeres fueron asesinadas porque el agresor demuestra su mayor valía y destreza con la vida de la mujer”, expresó la abogada Silvana del Valle, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Ley Gabriela

Actualmente, según la ley el femicidio es el homicidio cometido contra una mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen.

Para que la tipificación de este concepto cambie se está tramitando la “Ley Gabriela”, la cual busca ampliar el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género.

Este proyecto de ley surgió luego de que Gabriela Alcaíno Donoso, una joven de 17 años, fuera asesinada por su ex pareja después de que ella puso fin a la relación. Fabián Cáceres Aravena, de 18 años, quien confesó haber matado a Gabriela, también declaró que mató a la madre de la joven, Carolina Donoso.

Este caso encendió las alarmas al no ser considerado femicidio porque se trataba de personas que no estaban casadas ni vivían juntas. Para la abogada del Valle, actualmente Chile tiene “una ley “familista” que considera que el bien jurídico protegido es la familia y no la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres”.

Se espera que este proyecto de “Ley Gabriela” vuelva a las comisiones de Mujer y Constitución, para que luego sea discutido en la Sala y avance a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

Campañas en contra de la violencia

Según señaló la ministra de la Mujer, Isabel Plá, en una entrevista con el programa Bienvenidos a lo que aspiran con las cifras de femicidios es al “objetivo ético de todo país, que tiene que ser 0 y hacía allá vamos”.

El ministerio se ha encargado de realizar una serie de campañas en contra de la violencia hacia las mujeres, campañas que según las cifras y las agrupaciones feministas no son suficientes, porque siguen matándolas.

“Nunca han sido efectivas, todos los gobiernos de las últimas décadas han enfocado las campañas en contra de la violencia hacia las mujeres, primero como si se tratara de una mera situación de familia (…) se han concentrado en la denuncia como prácticamente la única herramienta de prevención”, dijo del Valle sobre las campañas del Gobierno.

“El hecho de que el Ministerio de la Mujer sea el único que vea estos temas impide que las políticas públicas sean aplicadas de manera transversal”, agregó.

Según la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, el 42% de los femicidios en contexto intrafamiliar cometidos durante el 2018, contaban con denuncias previas y medidas cautelares para proteger a las mujeres”.

Las medidas preventivas de esas campañas impulsadas por el Gobierno, no han logrado el objetivo esperado, ya que las cifras van en un alza, sumando año tras año nuevas víctimas de femicidio.

Revisa las actividades en conmemoración de este día en la siguiente imagen: