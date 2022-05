No más creadoras en el olvido: cineteca U. de Chile estrena obra perdida en dictadura de la cineasta Valeria Sarmiento

“Un sueño como de colores” es el nombre del cortometraje documental de 10 minutos, filmado en 1972 por la realizadora chilena Valeria Sarmiento, que hasta el 2021 permanecía inédito y que fue rescatado y restaurado por la institución de patrimonio fílmico de la U. de Chile.

La pieza aborda a un grupo de bailarinas de striptease en plena Unidad Popular, y será estrenada este martes 3 de mayo como actividad del Cineclub Sala Sazie, junto con la proyección de “La dueña de casa”, otra cinta primigenia en la trayectoria de la autora.

Corría 1972 y el polarizado clima político que se vivía en el Chile de la Unidad Popular también inspiraba a los directores locales a pronunciarse sobre la contingencia en películas como “Ya no basta con rezar” de Aldo Francia, “El primer año”, de Patricio Guzmán o “El diálogo de América”, de Alvaro Covacevich, todas encausadas a retratar el gobierno de Allende y su cambio social.

En ese contexto, una obra que hablara del mundo femenino, era totalmente irreverente y quizás por eso el trabajo primigenio de Valeria Sarmiento no tuvo la relevancia que debiera haber tenido en su momento. La joven cineasta porteña, de entonces 24 años, debutó ese año con “Un sueño como de colores”, un cortometraje de sólo 10 minutos donde retrató la realidad de las mujeres que hacían striptease en dos de los cabarets más conocidos de la época: el Mon Bijou y el Tap Room.

“Me fui a otro tipo de cine, a un tipo de cine más de investigación, sobre el rol de la mujer. Me acuerdo que tuve la suerte que vino Joris Ivens y lo llevaron a Chilefilms, y empezaron a mostrarle todos los cortos, que eran súper políticos, y él venía de un país socialista así que estaba harto de todas estas cosas, y de repente vió mi documental y dijo: ‘¡Ah, por fin!’”, recordó hace algunos años la directora en una entrevista.

“Un sueño como de colores” no pudo estrenarse debido al golpe de Estado de 1973, quedando perdida e inédita. Hasta que en 2021, se encontraron los negativos originales que fueron entregados a la Cineteca de la U. de Chile para su restauración física y recuperación en colorimetría y sonido.

La nueva versión, digitalizada en 4K, se exhibirá por primera vez luego de 50 años de su realización este próximo martes 3 de mayo, a las 19:00 horas en Casa Central de la U. de Chile, en la primera edición del Cineclub Sala Sazie, dedicado al trabajo de Valeria Sarmiento.

“En ‘Un sueño como de colores’ me interesó la contradicción aparente de esas mujeres que buscan su libertad mostrando su cuerpo. Para mí es sorprendente ver un film que hice hace cincuenta años. De lo que me doy cuenta es que hay una continuidad entre mis intereses. El tratar temas marginales y no evidentes”, comenta hoy la cineasta desde Francia.

El cortometraje será exhibido junto con otro documental ficcionado, de 1975, titulado “La dueña de casa”, estrenado en Francia, país donde Sarmiento se exilió junto a su marido, el cineasta Raúl Ruiz, con quien colaboró como montajista de todas sus películas y fue co-directora de algunas.

“‘La dueña de casa’ es un film más documental que de ficción. Quise dejar plasmado el comportamiento de las mujeres de clase media en la época de la Unidad Popular. Digamos que es un film que rememora comportamientos de mujer”, comenta Sarmiento. Otros proyectos ligados a Chile, son “Detrás de la lluvia”, su próxima película de ficción donde retratará el lado oscuro de su ciudad natal, Valparaíso, entre el cerro Barón y Playa Ancha.

Para el coordinador de la Cineteca de la U. de Chile, Luis Horta, “Un sueño como de colores” destaca no sólo por ser la ópera prima de Sarmiento, sino también por su “puesta en escena de vanguardia que, mezclando filmaciones en blanco y negro con color, ahonda en las vidas personales y la intimidad de mujeres que mantienen a sus familias a costa de mostrar sus cuerpos, proponiendo una lectura que entra en sintonía con las actuales discusiones sobre feminismo y los derechos de las mujeres”.

En tanto, la directora afirma que “mi trabajo como cineasta no tiene sexo, pero no puedo dejar de pensar que siempre busco enfocar mis filmes desde el punto de vista de la mujer y casi siempre como dicen de forma oblicua, porque seguramente es la forma que me acomoda más”.

El ciclo dedicado a Sarmiento continuará el martes 17 de mayo, a las 19 horas, con la exhibición del elogiado documental “El hombre cuando es hombre”, rodado en Costa Rica y estrenado en 1982 en la televisión alemana, donde la directora indaga en el machismo en América Latina, a través de los testimonios de diferentes hombres a quienes se les pregunta qué es para ellos el amor romántico.