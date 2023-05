“Desaparecí. Me morí en vida”: la dura lucha contra el cáncer de Claudia Conserva

La vida de la famosa presentadora de televisión chilena, Claudia Conserva, cambió dramáticamente el 17 de junio de 2022.

Primer diagnóstico

“A pesar de que sabía que no había metástasis, sabía que era un cáncer agresivo y me volví loca. Desaparecí. Me morí en vida, yo me morí”, dice la presentadora en el documental, visiblemente emocionada.