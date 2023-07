Comisión de diputadas estudia proyecto que aplica monitoreo telemático a violencia en pololeo

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género continúa el análisis del proyecto de ley que propone implementar el monitoreo telemático en casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria y plantea sanciones especiales para el incumplimiento de las medidas cautelares.

El texto legal, impulsado por la diputada Natalia Romero (IND), busca aplicar este tipo de monitoreo en casos de violencia en relaciones íntimas de pareja sin convivencia. Asimismo, perfecciona la definición de plazos para resolver acerca de la medida de monitoreo telemático en procedimientos penales.

Junto a ello, propone sanciones especiales para el incumplimiento de las medidas cautelares o si el dispositivo electrónico es dañado intencionalmente o no se informa su posible desperfecto.

Sobre la materia, la instancia recibió la exposición de la ministra de la Corte Suprema y encargada de la implementación de la Ley 21.378, sobre monitoreo telemático en los casos de Violencia Intrafamiliar (VIF), Gloria Ana Chevesich. Informó sobre los nudos críticos que han advertido en la implementación de la norma, tanto en materia de familia como penal.

Cabe señalar que la ley, que entró en vigencia el 4 de abril de 2022, contempla el uso de dispositivos electrónicos, tecnología GPS y satelital, como medida cautelar de protección a las mujeres y personas con causas de denuncia por VIF. La aplicación de ella está a cargo de Gendarmería de Chile, la que, a través de su Centro de Monitoreo y personal especializado, vela por el cumplimiento de la medida en cuestión.

Dificultades a resolver

Gloria Ana Chevesich relató que se han detectado diversas dificultades. Por ejemplo, en la Pauta Unificada de Evaluación de Riesgo (Puir). Dicha situación tendería a aumentar la vulnerabilidad de mujeres ante los agresores.

Además, acotó que aún existen dificultades de coordinación entre tribunales en competencia en familia y Gendarmería de Chile. Igualmente, entre los Juzgados de Familia y Carabineros de Chile. A su vez, alertó que, actualmente, existe solo un sistema informático unificado en la región Metropolitana, lo que dificulta la entrega de información en las regiones del país.

Chevesich observó que uno de los nudos críticos guarda relación con la factibilidad técnica para el uso de dispositivos en el monitoreo telemático. Esto, por la escasa cobertura tecnológica en algunas comunas, problemas con las redes telefónicas o internet, que dificultan el funcionamiento. Así, se producen constantes alarmas a Carabineros de Chile.

Otro punto se relaciona con el tema de la retractación y la falta de coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer en causas que se pueden decretar en la prohibición de acercamiento y la supervisión de monitorea telemático.

“Surgen problemas antes de decretar el monitoreo telemático y después. Antes, porque no se tienen todos los datos para entregarlos a Gendarmería de Chile, con el objeto de que consiga el informe de factibilidad técnica, debido que no se tienen todos los antecedentes que se requieren para dicho efecto”, precisó la ministra.

Igualmente, sostuvo que existen otros inconvenientes, como el radio de acción del alejamiento, pues el monitoreo telemático no opera cuando es menor a 1.000 metros. “Es una buena ley, pero la práctica no es del todo eficiente. Se da, en definitiva, una idea de protección cuando no está”, comentó.

Alcances del proyecto

Este proyecto establece el monitoreo telemático en casos de violencia en el contexto de relaciones íntimas de pareja sin convivencia. Esto, por medio de la adición de estos hechos dentro de los casos de autoría de violencia intrafamiliar, por medio de la ampliación del concepto de violencia intrafamiliar.

Esta iniciativa considerara hechos de violencia que afecten la libertad o indemnidad sexual y la subsistencia económica de la víctima y cuando se le hace daño a través de violencia ejercida sobre terceros.

Por otro lado, se busca mejorar la definición de plazos para resolver acerca de la medida de monitoreo telemático en procedimientos penales.