Una propuesta integral de políticas para conciliar la vida laboral, personal y familiar

En el contexto de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, se hicieron mayormente visibles las dificultades para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Esto terminó originando que medidas temporales, como la Ley N° 21.391 promulgada en noviembre del 2021, que habilita el trabajo a distancia o teletrabajo como un derecho del trabajador y trabajadora que cuida, se hicieran cargo de necesidades que, si bien se acentuaron en la pandemia, son una realidad constante de las familias de Chile.

Y no solo esto, sino que dichas cifras dan cuenta de la crisis en materia de cuidados existente en nuestro país, y que afecta principalmente a las mujeres, siendo ellas quienes, una vez llegó el ocaso de la alerta sanitaria, comenzaron a demandar estas medidas (hasta ahora transitorias) como derechos permanentes.

Por ello, se levantó la iniciativa “Mesa Técnica de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal” entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Dicha instancia fue un éxito donde participaron más de 160 organizaciones, instituciones, expertos y expertas, las y los trabajadores, sindicatos y gremios empresariales.

En aquellos diálogos sociales se hizo un reconocimiento transversal de la inequidad de género del mercado del trabajo, en particular por labores de cuidado en Chile, el cual se expresa en dos líneas estructurales: problemas para ingresar al mercado laboral (participación) y problemas para mantenerse, de manera estable.

Los datos respecto a la falta de continuidad de las trayectorias laborales, en especial, de mujeres con responsabilidades de cuidado, indican que en junio del 2022, la tasa de rotación laboral femenina alcanzó un 32,8%, mostrando un aumento interanual del orden de los 6,5 puntos porcentuales. En el mismo periodo, la tasa de salida laboral de las mujeres aumentó en mayor medida que la tasa de entrada (9% y 4%, respectivamente). El crecimiento de la tasa de rotación laboral fue incidido principalmente por las mujeres antes que los hombres, tendencia que se registra desde comienzos del año 2022 (INE, 2022).

Según los datos de CASEN 2017 y sus cifras sobre la participación laboral de mujeres con responsabilidades de cuidado a menores de 12 años, refleja que 1.368.842 se encuentran fuera de la fuerza de trabajo. En Chile, las mujeres que viven en hogares con niñas y niños menores de 5 años participan un 28,3% menos en el mercado laboral que los hombres que conviven con niños y niñas menores de 5 años (INE,2023). De las 4.041.861 mujeres que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo en 2022, un 33% lo estuvo por razones familiares permanentes.

Muchas mujeres trabajan en jornadas parciales, no porque lo deseen, sino que se ven obligadas a ello al no poder articular las responsabilidades de cuidado con la jornada completa presencial. Los datos muestran que 12.128 mujeres a nivel nacional declararon que desearían trabajar más horas pero que no lo hacen debido a razones de cuidados (INE, 2023).

La superación de la desigualdad de género del mercado del trabajo es una tarea compleja, que requiere de una batería integral de medidas de conciliación, debido a que las labores de cuidado acompañan e interceptan las trayectorias laborales de las y los trabajadores a lo largo de sus vidas, requiriendo de diversas políticas para no tener que interrumpir sus trabajos, entrando y saliendo del mercado remunerado.

En esta línea, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social estamos impulsando “Una propuesta integral de políticas para la Conciliación de la vida laboral, personal y familiar” mediante 3 pilares: 1) Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, 2) Sala Cuna para Chile y 3) Proyectos piloto que tienen por objeto avanzar en el reconocimiento del trabajo de cuidados en determinadas poblaciones de mujeres y personas cuidadoras a nivel país.

Fortalecer el marco normativo para conciliar el trabajo y la familia nos permitirá, como país, dar un paso muy significativo para consolidar la agenda del Trabajo Decente y generar condiciones más favorables para la igualdad de género en el mercado laboral, en particular para las mujeres de Chile.