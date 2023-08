Malasia arrestará a quien use relojes con colores LGBTI

Tres años de prisión podría ser la sentencia a la que se enfrentarían aquellos que porten un reloj con la bandera del arcoíris, símbolo de la comunidad LGBTI. Este destino podría acechar a quienes elijan lucir uno de los relojes de la marca suiza Swatch en los colores de la diversidad. El Gobierno de Malasia anunció este jueves la prohibición de este tipo de relojes por “ir en contra de la moralidad”. Quienes sean encontrados culpables podrán enfrentar penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 20.000 ringgit (4.375 dólares o 3.984 euros) por llevarlos.

Según publicó este jueves (10.08.2023) el periódico The Star, la prohibición incluye también todo tipo de accesorios, así como cajas y envoltorios de estos relojes de la Colección del Orgullo que Swatch lanzó el pasado mayo. Las autoridades ya habían confiscado más de 160 relojes de once tiendas de Swatch, alegando su conexión con el Orgullo LGTBI. Estos sucesos han desencadenado fuertes críticas por parte de los grupos defensores de los derechos humanos.

Lucha por la identidad

Esta prohibición es solo una faceta del panorama restrictivo en Malasia. El país, de mayoría musulmana, ya penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, con castigos que van desde bastonazos contemplados por las leyes islámicas a 20 años de cárcel por sodomía, como indicaban las leyes civiles de la era colonial.

El Ministerio recordó su “compromiso para mantener la seguridad pública y la armonía” con estas medidas para “reducir la difusión de elementos, creencias y movimientos que van en contra de la sociedad y la cultura locales”. Aunque el mismo actual primer ministro, Anwar Ibrahim, pasó cerca de una década en prisión por acusaciones de sodomía y corrupción, que él niega, ha subrayado que su Gobierno no dará más derechos al colectivo LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales).

Precedentes preocupantes

Por su parte, la empresa suiza presentó el pasado 24 de junio una denuncia en la que pedía la devolución de los relojes confiscados, un juicio que sigue pendiente. Swatch reclama que las confiscaciones fueron “irracionales” y que los relojes no suponían ningún riesgo para el orden público, la moralidad o ninguna otra ley.

En medio de esta atmósfera restrictiva, también se han restringido productos culturales. Las películas “La bella y la bestia” (Beauty and the Beast, 2017) y “Thor: Love and Thunder” (2022) fueron retiradas de Malasia por tener escenas con referencias al colectivo LGTBI.

ies (EFE, AP)