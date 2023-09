Grupo de religiosas chilenas: “Hacer memoria es tarea de todo el país (…) ¡Nunca más!”

“Religiosas con Memoria” es el nombre que se pusieron un grupo de cinco mujeres religiosas católicas, pertenecientes a distintas congregaciones, que el pasado 6 de septiembre emitieron un comunicado público para llamar a recuperar la memoria en Chile sobre lo ocurrido con el Golpe Militar de hace 50 años.

El conjunto, que está integrado por Alejandra Cortéz Espinoza, Eugenia Valdés Ossa, Licarayen Torres Muñoz, Luisa Escobar Rodríguez, y María Verónica Cortés Segovia, expresan que por la conmemoración del golpe de Estado no se pueden quedar en silencio, pues su vocación religiosa les empuja a expresar su sentir sobre este momento oscuro de la historia.

Al respecto, mencionan que es muy necesario hacer memoria pues esto implica “mirar lo vivido de frente, con verdad, sin negar la realidad, asumiendo el compromiso de poner todo lo que esté en nuestras manos para llegar a esa verdad plena. La diversidad de posturas, legítimas en democracia, no puede paralizar este proceso y mucho menos negar el hecho histórico que trajo dramáticas y dolorosas consecuencias para numerosas familias de este país. Muchas de las cuales, aún no reciben justicia y lo que es peor, todavía no saben del paradero de sus seres queridos”.

El grupo de religiosas también expresan que “en esta conmemoración del Golpe Militar, que quebró la trayectoria democrática de nuestro país, la memoria es una exigencia para reconstruir un país sobre bases sólidas, con lucidez y esperanza”. Añadiendo que “han pasado 50 años y aún no conseguimos la paz que es fruto de la justicia, justicia que ha sido escasa y por lo mismo, mantiene al país lleno de heridas”.

Además, en su comunicado, las congregadas reiteran la importancia de que liberen la verdad quienes sepan del paradero de los detenidos desaparecidos: “Sin justicia es muy difícil que logremos la paz, por lo tanto, insistimos en invitar a quienes todavía tienen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos la den y dejen ver la verdad. Solicitamos también, al poder judicial, que siga haciendo todo su esfuerzo en esta tarea tan fundamental de hacer justicia, es importante no sólo para las familias afectadas sino para lograr la tan deseada y necesaria reconciliación y convivencia pacífica”.

Para concluir el escrito, las Religiosas con Memoria indican que “hacer memoria es tarea de todo el país y clamamos con fuerza y determinación ¡NUNCA MÁS! Nunca más permitir en Chile experiencias como las vividas hace 50 años, y para eso exigimos especialmente a los actores políticos y sociales de nuestro pueblo que vivan conductas que aporten a la verdad y la justicia”.