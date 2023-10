¿Culpable o no? Luis Miguel es demandado por deuda de pensión alimenticia

Luis Miguel se suma a la larga lista de deudores de alimentos. Con 70 conciertos agendados en su gira, más de 10 de ellos en Chile, ha surgido un debate en redes sociales sobre su capacidad de saldar la deuda de cuatro años de pensión alimenticia.

“Efectivamente el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019”, señaló el abogado de Aracely Arámbula, ex pareja del cantante y madre de sus dos hijos adolescentes, de 16 y 14 años.

Pous ratificó la existencia de la demanda ante el medio mexicano El Universal. Esto ocurrió tras la polémica que generó un documento que comenzó a circular el pasado fin de semana, en el que se indicaba que Luis Miguel no se encontraba en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Respecto a esto, el abogado explicó que para que aparezca en dicho registro, es necesario que un juez lo dictamine. “Si bien es un documento real y es un documento cuya fecha es actual, no refleja la situación del momento, porque el señor sí es un deudor alimentario, simplemente todavía no se da la indicación que esté inscrito en ese registro”, aclaró.

Además el abogado adelantó que: “En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión o a que se apliquen medidas de apremio (urgencia); este proceso sucede en los juzgados familiares de la Ciudad de México”.