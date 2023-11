“Swiftie no vota Milei”: la campaña política de las fans de Taylor Swift en Argentina

Con una cuenta de twitter, afiches y hasta un comunicado, la campaña “Swifties contra LLA (La Libertad Avanza, partido de Javier Milei)” arribó primero a las redes sociales y ahora está presente dentro y fuera de las canchas donde se desarrollan los conciertos de la afamada cantante estadounidense, Taylor Swift.

“Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, expresaron en un comunicado publicado el 26 de octubre pasado.

Swifties contra LLA y su fascismo…Como dijo Taylor : “Debemos estar del lado correcto de la historia” pic.twitter.com/VSa4HZF4Sb — 💫🅼🅸🆁🆄💫 (@barmiru) October 26, 2023

“En el documental de Netflix, Miss Americana, Taylor Swift habla de ‘la necesidad de estar del lado correcto de la historia’ al dar su posición en las próximas elecciones de Estados Unidos. Nosotros, como comunidad, tenemos que enfrentar esa misma necesidad”, subrayaron.

Pese a que la cuenta fue bloqueada algunos días, la agrupación de swifties ha dejado claro que no votará a un candidato que representa “un peligro para las mujeres y las diversidades” y destaca además la fuerte batalla que dio la cantante para frenar el triunfo de Donald Trump en el país del norte.

View this post on Instagram A post shared by Swifties Por La Patria (@swiftiesporlapatria)

Este 9, 10 y 11 de noviembre Taylor Swift se encuentra realizando su “The Eras Tour” en el Estadio Monumental de Argentina, ubicado en el barrio de Núñez de la capital trasandina, espacio en que la campaña “Swifties contra LLA” ha desplegado su creatividad gráfica con afiches y otros materiales propagandísticos, mismos que están dispersos en distintos puntos de la ciudad.